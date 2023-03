Coupe U16 garçons: les Tournaisiens domptent de craintifs Dottigniens

La JS Dottignies a entamé cette rencontre la boule au ventre. Hésitants dans leur jeu, les Dottigniens ont subi de trop nombreuses pertes de balle, et cela au grand désarroi de Patrice Châtelain ! "Les garçons ne savaient pas quoi faire avec la balle en phase offensive alors que cela a été travaillé à l’entraînement. Je ne suis pas persuadé que notre collectif était inférieur à celui des Tournaisiens. Cependant, ils se sont mis dans une meilleure position que nous en se plaçant pour des paniers faciles. J’ai tenté la rotation à l’extrême. Cela ne remet en rien leur valeur. Je félicite d’ailleurs mes joueurs pour le parcours qu’ils ont réalisé notamm ent face aux Spirou et à Soignies." En face, la décontraction de Sylvain Vandenbogaerde contrastait. Cela s’est ressenti dans le jeu de ses joueurs ! "Je leur ai demandé de mettre de l’intensité dès le départ. Je ne voulais pas leur mettre la pression. Il fallait évacuer la pression, faisant des entraînements basés sur le jeu toute cette semaine. Je sais faire preuve de rigueur quand il le faut et cela me réussit plutôt bien en Coupe. Les joueurs ont bien suivi et cela nous a permis de gagner aujourd’hui. Le fait d’être en finale était déjà une réussite selon moi. La victoire est la cerise sur le gâteau. Cette victoire est fort encourageante pour le club et on pourra probablement faire une deuxième P4 l’an prochain. Certains gars de l’équipe jouent déjà avec la première. Nous formons de jeunes joueurs pour mieux rebondir pour l’avenir."