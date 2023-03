Coupe U14 garçons: Enghien fait valoir ses talents

L’équipe du BBC Brainois est l’une des seules qui arrivent à suivre la cadence imposée par les U14 d’Enghien dans leur championnat. En confrontation directe, Braine n’a toutefois pas tenu le coup face aux Titjes. L’effectif enghiennois est un vrai couteau suisse. Ses joueurs posaient leurs attaques afin de les rendre létales pour les Brainois. Lorsque la taille de Fogue Dzati arrivait à être défendue par l’adversaire, les jeunes de la JSE faisaient appel à Larsimont et Barbosa pour s’infiltrer dans la défense adverse. Enghien a le luxe de faire tourner son effectif sans perdre en qualité. Le souriant entraîneur Abdelkrim Bouzidi détaillait ce qui fait la force de ses protégés: "Nos grands formats sont bien servis par des joueurs plus dribbleurs. On joue de façon calme sans imposer les systèmes. Nos joueurs sont jeunes et doivent avoir de la liberté dans le jeu tout en gardant leur poste. L’équipe est composée de profils très variés avec de nombreux U12 qui prêtent main-forte. Je peux me permettre de ne pas faire jouer mes joueurs cadres sur certains matches. Cette équipe de U14 montre que notre formation à Enghien est de qualité."