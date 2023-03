Coupe du Hainaut U12 garçons: Enghien ne résiste pas au dragon

Le règne des Montois sur la province est indéniable avec une académie de basket qui regorge des meilleurs talents hennuyers. Ceux-ci sont coachés par Patrice Verdun, référence régionale en matière de connaissances tactiques. Les Enghiennois sont donc tombés face à un os dimanche. Le simple fait d’avoir fait douter les Montois peut être considéré comme un exploit. Les aptitudes démontrées et l’intensité du match sont autant de paramètres de satisfaction pour le club situé aux portes du Brabant. Le coach Régis Vermeiren était enchanté du niveau déployé par ses troupes. "On est battu par plus fort que nous, disait-il lucidement. On manquait de taille mais on a compensé en courant énormément. Cela a forcément fini par atteindre notre forme physique. Ce que mes joueurs ont produit contre une école de basket telle que Mons-Hainaut est splendide car notre envie, le jeu d’équipe et nos courses l’ont fait douter pendant plus de deux quart-temps mais on a logiquement craqué. Les joueurs restent motivés malgré la défaite. On a prouvé que la formation paie par rapport à des clubs qui ont un vivier beaucoup plus important que nous."