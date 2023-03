Une bataille au finish pour la JSB Maffle

"Se montrer intraitables"

Mais dans l’absolu, rendre un bulletin positif avec au moins autant de succès que de défaites serait déjà satisfaisant, et les prochaines venues de Verviers (avant-dernier) ce soir, puis d’Andenne (le douzième) dans une quinzaine de jours, doivent permettre aux troupes de Mathieu Bocquet de gâter leurs supporters. Émile Salmon n’oublie toutefois pas avoir perdu à Verviers sur le score de 76-63: "Une raison de plus pour prouver que c’était un accident ! De toute façon, on se doit d’être intraitables dans nos installations. La course aux play-off s’est, il est vrai, encore compliquée, mais tant que cette perspective existe, elle restera inévitablement dans un coin de nos têtes. On risque de regretter tous ces points perdus en déplacement chez des adversaires de seconde zone. Quand je pense que nous avons défait Waremme et Tilff, tout en livrant de non-matches à l’extérieur, comme à Verviers justement, c’est vraiment râlant. Néanmoins, je reste convaincu qu’on peut terminer par un six sur six et finir ainsi sur une bonne note."

"Il faudra battre Braine"

En régionale 2A, Jules Andries et les Mafflois ont également découvert ou redécouvert cette année leur division, et cela se passe plutôt bien puisqu’ils sont très vite passés d’un objectif de maintien à la cinquième place. "Et on souhaite consolider ce classement ce samedi chez la lanterne rouge liégeoise, qu’on affrontera avec respect, comme d’habitude, afin d’éviter toute désillusion, prévient l’intérieur mafflois. On sait que pour atteindre le Top 4, on devra tout gagner d’ici la dernière journée, histoire de jumper Gembloux sur la ligne. Cela signifie qu’on devra vaincre notamment le leader brainois au début avril et tabler sur une défaite de Gembloux chez ces mêmes Castors deux semaines plus tard. On accueillerait alors notre principal rival la semaine suivante avec le précieux sésame au bout des 40 minutes, d’autant que Gembloux devra encore aller à Aubel pour terminer la saison. La mission s’annonce très ardue, d’autant plus que Braine est vraiment au-dessus du lot à tous les niveaux, mais on jouera le coup à bloc jusqu’à la dernière journée. Excepté Sluys, qui est toujours blessé, nous avons pu récupérer tout le monde au meilleur moment de la saison puisqu’Antoine Meunier est rentré... À nous de jouer désormais !"

Au regard de leur campagne déjà des plus réussies, les Éléphants n’ont aucune pression et c’est d’ailleurs le meilleur moyen d’aller chercher une récompense supplémentaire.