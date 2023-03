P1 dames: chaque victoire comptera en cette fin de phase classique

Le seul suspense dans la course aux play-off reste la hiérarchie finale. On croise évidemment les doigts pour que nos clubs favoris ne finissent pas respectivement aux deuxième et cinquième places, ou sur les troisième et quatrième sièges, histoire qu’ils s’évitent en demi-finales et nous offrent une finale de rêve pour une éventuelle montée au sein de la deuxième régionale. "Ce serait l’apothéose, cela va de soi, mais, pour ma part, je pose uniquement mon regard sur le match suivant, et je note qu’Enghien est en pleine progression donc on va déjà tâcher de gagner celui-là avec Ludo au coaching puisque je serai à Leuze. Nos poursuivantes ne sont pas non plus écartées définitivement. Ensuite on verra, mais une étape à la fois", tempère le Kainois Sam Vankeersbulck.