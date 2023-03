Une journée cruciale en P1: Péruwelz peut-il priver l’Union de l’apothéose ?

Krys restera finalement

"On va essayer de les ennuyer mais, surtout, de ne pas prendre de buts trop vite pour éviter la correction, confirme Jonathan Krys. Je sais que cela va être très chaud car nous sommes considérés comme l’ennemi public par le coach adverse. Mais nous tenterons simplement de jouer avec nos valeurs et on fera alors le bilan après la rencontre."

Notez que, ce vendredi, le PFC a annoncé qu’après une longue période de discussions et de réflexion, il a décidé de revenir sur sa décision de se séparer en fin de saison de Jonathan Krys. Ce dernier restera donc l’entraîneur principal de son équipe première la saison prochaine. Il sera épaulé dans sa tâche par son adjoint Sylvain Binon, mais également Patrice Meurant de retour sur le banc en tant que T3.

"La saison est réussie"

Véritable concurrent direct de Belœil pendant longtemps, au cours de ce championnat de P1, Molenbaix ne se montre pas surpris par la belle réussite du club belœillois. "On ne pouvait de toute façon pas comparer les moyens qui ont été mis en œuvre cette année-ci entre Belœil et les autres clubs. La première place était inaccessible, le mérite de l’Union est d’avoir confirmé son statut de favori. Bravo à elle pour cette performance, salue l’entraîneur-adjoint Charly Vanherpe. De notre côté, nous estimons notre saison pleinement réussie. Participer une deuxième fois d’affilée au tour final avec notre budget reste une récompense. Une victoire contre Solre nous assurerait certainement cette qualification pour les prolongations."

C’est une mauvaise nouvelle pour Johan Lardin ! "Je pensais que Molenbaix serait déjà sûr de son fait. Mais je me demande si notre bonne réaction depuis deux semaines n’arrive pas un peu trop tard. La fin de championnat sera en effet plutôt costaude pour nous…"

S’ils ne sont séparés que de deux places au classement, les objectifs de Gilly et du Pays Blanc sont en ce moment diamétralement opposés. Les Gillyciens peuvent encore participer au tour final alors que les Antoiniens ne sont pas encore rassurés. Lokman Atasever qui a succédé à Marco Capacci reste prudent avant la venue des hommes de Jacques Depreter ce samedi soir. "On ne vise pas forcément une place au tour final mais ce serait une jolie cerise sur le gâteau. Mais le Pays Blanc reste costaud. Nous connaissons tous les deux des problèmes d’effectif. C’est donc assez difficile de désigner un favori pour ce duel."

Les rencontres entre concurrents directs seront cruciales dans la lutte pour la survie au sein de cette élite provinciale. Luingne-Mons B en fait bien évidemment partie ! Pour les hommes du coach Giovanni Seynhaeve, il n’y aura pas de droit à l’erreur possible. "Tabler sur un match nul laisserait Mons à distance égale mais les autres concurrents pourraient en profiter. Il faut donc gagner à domicile avec la même mentalité à afficher que lors des dernières semaines", dit le Luingnois.