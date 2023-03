Promotion messieurs: un duel au sommet que doit gagner l’OTT

Des propos qui sont partiellement démentis par le coach brabançon Arnaud De Coster. "On ne doit pas impérativement gagner, indique ce dernier. La politique du club veut que nos deux équipes alignées en promotion sont plutôt considérées pour nos jeunes montés de P1 et P2 comme des tremplins vers nos trois équipes du Volley Belgium. C’est pourquoi on fait en sorte qu’en promo, ces jeunes soient encadrés par des anciens qui ne sont pas toujours systématiquement sur le terrain. C’est un peu le rôle que je joue avec Benjamin Vandorpe, un ancien de Ligue A qui n’est pas titulaire, mais apporte son expérience quand il le faut. On se battra, ça, c’est sûr ! On va tout de même jouer pour gagner, même si on n’a pas la volonté de monter à tout prix puisque l’on ne sait pas de quoi sera faite l’équipe l’an prochain."

Yvan Cuvelier, lui, pense au… titre ! "Le groupe veut terminer champion et le mérite. Cette semaine-ci, on a fait des entraînements super corrects pour bien préparer cette rencontre. On est donc dans une meilleure dynamique qu’en janvier où l’absentéisme était criant. Malgré cela, on ne doit pas oublier qu’on n’a fait que le minimum syndical contre le PVTM, la semaine dernière. C’est un fait que la réception a tenu, mais il faut avouer que les services mouscronnois n’étaient pas terribles. Ce sont surtout nos ailiers qui me posent problème. Heureusement, notre passeur a très bien compensé. Ce qui a permis aux centraux et à Joseph Godet de sauver les meubles au filet et aux trois mètres. Maintenant, on joue chez nous et Guibertin a tendance à moins bien s’exporter. Si on les agresse tout de suite au service, ça devrait pouvoir passer."

Tout comme son entraîneur, Dimitri Lermitte ne veut pas entendre parler de défaite. "Si on veut la N3, on doit être au-dessus de tout le monde, fait-il remarquer. Pour ça, on a besoin d’un esprit de groupe. Or celui-ci s’acquiert lors de nos entraînements. Tous les gars ne l’ont pas encore compris. C’est vrai qu’au premier tour, on a probablement gagné trop de matches trop facilement et qu’une certaine lassitude s’est emparée de certains. Mais je crois qu’on est enfin tous sur la même longueur d’onde et que l’on forme depuis quelque temps un véritable groupe, plus homogène. Je suis persuadé que Nalinnes ne perdra plus aucun match, il faut donc absolument gagner ce samedi soi r."