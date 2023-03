P1 féminine: seule La Louvière pourra disputer le titre au Pays Vert !

Au classement, le Stade reste à huit longueurs du Pays Vert alors que notre duo n’a plus que cinq matches à jouer. Le prochain pour Ath aura lieu dès ce samedi à 13h du côté de Soignies tandis que, pour Mouscron, ce ne sera que le week-end d’après, à Gosselies.

Derrière les Athoises qui disposent de 35 points et leurs dauphines hurlues qui en ont 27, on retrouve les Louviéroises qui, après avoir battu Morlanwelz 6-2, sont à douze longueurs de la tête, mais avec trois matches joués de moins. Si les Louves venaient à remporter toutes ces rencontres de retard, leur duel face au Pays Vert du 16 avril sera décisif en vue du titre. Toujours en P1, notons que Herseaux revient à la compétition après une semaine bye. La RUSH, quatrième, se rend samedi à 15h à Hensies, le septième.

En P2A, après un week-end qui s’est réduit au strict minimum avec la seule JS Wez-Guignies qui a joué en marquant un maximum (0-11) à Lens, on jouera plus. Dimanche matin, le leader acrenois ne devrait pas avoir de mal à revenir de Lens avec l’intégralité de l’enjeu. Un succès serait synonyme de pas de plus vers le titre. Et ce serait encore plus le cas si Écaussinnes venait à perdre des plumes lors du déplacement à Templeuve du samedi à 15 h. Au même horaire, le Pays Vert B recevra le voisin de Biévène.

En P3A, les journées se suivent et se ressemblent. C’est-à-dire qu’elles sont archimaigrichonnes ! Au seul match Escanaffles-Baudour (1-3) de la semaine dernière succédera le seul duel entre La Louvière B et Écaussinnes B.