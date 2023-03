Anvers ZC – CN Tournai (sam. 19 h)

C’est assurément le tournant de la saison pour les Tournaisiens. La soirée à l’issue de laquelle ça peut casser pour un CNT qui, en début de saison, avait fait de la participation aux play-off un objectif mais qui, au fil des journées et de la perte de certains de ses éléments sur qui il comptait pleinement, a compris qu’il lui serait difficile de faire partie du Top 5. Pourtant, les hommes de Sam Gomez sont toujours en lice pour rejoindre Mouscron, Malines, La Louvière et Courtrai dans la suite de la compétition qui doit désigner le futur champion. Mais il y a Anvers qui tient pour le moment la corde et ne compte pas la lâcher. Le CNT peut le forcer à le faire en le battant et en confirmant sa victoire à Ostende. À l’aller, les Tournaisiens avaient été battus de deux buts. Ils se doivent d’inverser la tendance en gagnant avec un écart plus conséquent. Difficile mais pas impossible qui n’est pas un mot tournaisien.

Mouscron – AL Louvain (sam. 20 h)

De son côté, après une semaine de vacances pendant laquelle certains ont profité des joies de la glisse au ski, le RD Mouscron a repris les entraînements à la fin février pour se préparer à une série de quatre matches sans la moindre pause: Louvain ce samedi, Ostende dans sept jours, Anvers dans deux semaines et Malines le 1er avril. Toujours dans son optique de prendre match par match, le RDM ne veut pas voir trop loin et envisage ainsi uniquement la venue de Louvanistes qu’il avait battus 2-19 à l’aller. Le lendemain, ce ne sera pas repos, les Dauphins recevant en effet le club parisien de Taverny, une N1, afin de disputer deux amicaux dans l’après-midi, histoire de continuer à se perfectionner et à bosser les automatismes.