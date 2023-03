La Real n'a pas encore perdu deux fois de suite contre un Top 8

"Conserver notre bloc compact"

Mais le co-entraîneur des Fusionnés sait que la tâche sera des plus compliquées chez les Merles. "I ls sont quatrièmes et sont sur une spirale positive depuis de longues semaines. Cédric Fauré fait du très bon boulot. Il a ramené un bel état d’esprit d’équipe et du beau jeu. À l’aller, on avait été mangé dans tous les secteurs. C’est la seule fois de la saison que cela nous est vraiment arrivé. On a donc envie de laver l’affront de cette rencontre. On a vécu une bonne semaine suite au bon point pris contre Warnant. Même si on avait quelques regrets à la fin de la rencontre, on se rend compte avec le recul que c’était un résultat intéressant. On a pu s’entraîner correctement, dans une bonne ambiance".

Pour obtenir une deuxième bonne note de suite, les Acrenois devront reproposer la recette qui a réussi contre Warnant. "Techniquement, on sait que l’on n’a rien à envier aux autres. On ne doit avoir peur de personne. Mais on est notre pire adversaire. Quand on se prend une touille, c’est chaque fois à cause de nous. On se doit de mettre les bons ingrédients. Pour réussir une belle opération, on doit faire preuve d’un investissement collectif sans faille. On doit garder notre bloc compact afin de permettre à nos individualités de s’exprimer. C’est de cette manière que l’on parviendra à grappiller les quelques points que l’on doit encore prendre pour être totalement rassuré pour notre maintien ".

La semaine passée, la Real a prouvé qu’elle était capable de ne plus perdre quand elle était mise sous pression. Si elle le prouve une nouvelle fois au stade du Bas-Près, elle reviendra au moins avec une belle unité.