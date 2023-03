David Bourlard: "Ne jouons pas comme des bourgeois !"

Un derby à faire oublier et non… à oublier !

La nuance est subtile mais elle existe: le 3-1 encaissé à Tournai, les Athois ne doivent pas l’oublier mais doivent le faire oublier. "Et pour cela, il faut gagner à Gosselies ce dimanche, complète David. On ne va pas rester durant 107 ans sur cette défaite à Tournai, mais on doit retenir qu’on a livré un match bidon, passant à côté de quelque chose d’important pour tout le monde: le club, l’équipe et les supporters. Il importe de repartir de l’avant. On a bien bossé la semaine dernière. Cette semaine aussi, tout en veillant à préserver des terrains vu tout ce qui est tombé au mètre carré."

Une lanterne rouge à ne surtout pas sous-estimer

Au regard du classement, il n’y a pas de vraie raison de s’inquiéter d’un match à Gosselies, dernier classé, et pourtant… "Il y a de quoi se méfier réellement car cette équipe reste sur un succès contre Schaerbeek et un nul à Saint-Symphorien. C’était 2-0 à la demi-heure lors de ce dernier match, Gosselies ne voyait pas le jour mais a réussi à revenir et prendre un excellent point. Rappelons-nous aussi du match aller: 0-0, nul sur toute la ligne ! On a eu face à nous une équipe avec un jeu très direct, un groupe qui se bat, ne lâche rien, qui n’était pas bien mais qui est, là aussi, reparti avec un point grâce à son mental de guerrier."

Un synthétique ancienne génération à apprivoiser

Jouer à Gosselies ravit rarement grand monde, le terrain synthétique n’étant pas des plus appréciés. "C’est une ancienne génération et s’il venait à pleuvoir beaucoup, ça va fuser et ça deviendra fort difficile. Mais à un moment donné, on est des joueurs de foot de D3, on n’est pas des stars, on ne joue pas chaque semaine sur un billard. Ces derniers jours, on s’est entraîné dans des conditions difficiles et on a quand même joué au foot. De toute façon, c’est le mental qui va primer ! Quand on ne l’a pas, on n’est pas l’équipe qu’on doit être. Quand on joue comme des bourgeois, on ne peut rien revendiquer. Par contre, si on joue avec nos valeurs et nos qualités, l’envie, l’organisation, le travail des transitions, on devient une équipe très intéressante."

Deux matches à venir pour orienter la fin de la saison

Il reste sept matches au Pays Vert pour gagner une place au général et aller chercher le tour final… "C’est exactement ce qu’on a dit aux joueurs en semaine: il reste 21 points à prendre et les six mis en jeu prochainement orienteront la fin de la saison. À nous de faire tout le nécessaire pour que la saison ne s’achève pas de façon prématurée mais qu’elle puisse rester intense. Pour cela, on devra montrer notre bon visage et non celui qui a pu être vu contre Tournai. Soyons pleinement concentrés et allons chercher un truc à Gosselies pour montrer à tous nos réelles ambitions."

Un calendrier favorable à négocier avec sérieux

Pour conclure la phase classique, le calendrier renseigne Gosselies, Jodoigne, Tamines, Monceau et Braine, que des équipes situées au-delà de la neuvième position, ainsi que Manage, quatrième, et Mons, leader. Cela paraît tout à fait prenable, non ? "Quand on affiche la mentalité qui est la nôtre, avec un esprit conquérant, alors on a tout pour nous, quel que soit l’adversaire. Tout reste une question de mental et surtout d’envie. Si on n’a pas d’envie, on n’arrivera à rien, surtout pas à remplir nos objectifs."

Une prochaine campagne à déjà préparer au mieux

Depuis trois semaines, les reconductions s’enchaînent au Pays Vert, Herbecq et Vallera étant les deux derniers à avoir prolongé. Mais faire rempiler si tôt, n’est-ce pas donner un signal aux joueurs qu’on est content d’eux et n’est-ce pas prendre un risque de les voir se reposer sur leurs lauriers ? "Là aussi, tout est une question de mentalité ! S’ils suivent votre raisonnement, j’ai envie de dire qu’on s’est trompé et que, finalement, ils n’ont rien à faire chez nous… À eux de montrer qu’ils ont de l’ambition ! Il n’y a pas de grosse différence entre jouer le haut du tableau en D3 et le ventre mou en D2. Aux joueurs de montrer que le club a eu raison de leur accorder sa confiance une saison de plus. Oui, on prépare la saison prochaine mais il y a l’actuelle à finir convenablement."

Ça commence à Gosselies dimanche avec ces joueurs-ci: Charlo, Zimine, Nzuzi, Leleux, Leleu, Herbecq, Salman, Hospied, Bonnier, Di Sciacca, Romont, Mundine, Paternotte, Mangunza et El Araïchi. Sont blessés Fiévez, Vandeville, Dubois, Eckhaut. Vallera est suspendu et Djité non repris. Notons le premier transfert pour la saison à venir: c’est un retour, celui de Tom Dekampener, qui revient de Molenbaix.