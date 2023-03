C’est reparti pour le challenge cyclotouriste Les Picardes

Deux randonnées ce week-end

Parmi les organisations de l’Entente du Tournaisis, on retiendra samedi le rendez-vous du club de Gaurain. La randonnée Les Primevères propose au départ du café La Rocaille, rue Louvière, des circuits de 25, 40 et 75 kilomètres. Les départs sont programmés de 12 h 30 à 14 h. Dimanche, la première Picarde aura lieu au départ de la salle Roger Lefebvre, place d’Hérinnes. Des parcours de 30, 60 et 80 km sont au programme et les inscriptions seront enregistrées de 7h à 10 h. Ravito sur chaque parcours. Notons que le petit parcours est tout plat et tout à fait accessible aux familles.