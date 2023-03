Alpha Kaba (Tournai) retrouve l'USGTH: "Un match différent qu'à l'aller"

Alpha, on ne pouvait éviter la première question: quelles sensations après les deux (NDLR: à la lecture de ces lignes, il y en aura une en plus) séances dispensées par Luigi Nasca ?

Très bonnes ! Tout le monde a l’air satisfait de ce qu’il propose même si on n’en a pas encore discuté parce que c’est trop tôt. Le courant passe bien. Il s’attache surtout à essayer de nous connaître et vice versa.

Avez-vous déjà pu noter des différences par rapport à ce que faisait Jérémy Descarpentries ?

Impossible de déjà dire quoi que ce soit mais pour moi qui ai déjà connu pas mal d’entraîneurs, chacun est différent. Ses méthodes seront autres que celle du coach précédent. Dans le jeu, difficile de préciser ce qui va changer. On n’a pas encore disputé de matchs, je répète que les 1res séances ont surtout été centrées sur la découverte du groupe par Luigi Nasca qui a beaucoup regardé. Impossible de savoir s’il y aura un changement de système. Pour le match de ce soir, il ne devrait pas y avoir trop de surprise. Si je dois relever les points communs, on sent que le nouveau coach est impliqué, exigeant comme Jérémy, c’est un compétiteur.

L’interruption a-t-elle été profitable ou auriez-vous préféré poursuivre sur la lancée du derby ?

Pour moi, ça n’a pas d’importance. On a continué à s’entraîner. Pour le coach par contre, c’était plutôt pas mal je pense mais c’est à lui qu’il faut poser la question.

La victoire en derby sonne-t-elle comme un nouveau départ ?

Je l’espère mais il faut à présent grappiller un maximum de points. L’objectif de départ est toujours atteignable mais il ne faut plus galvauder. Je veux bien gagner toutes les semaines en étant aussi réalistes que face au Pays Vert. C’est le match dans lequel on s’est créé le moins de possibilités mais on a inscrit trois buts ! Pour nous à qui on reprochait de ne pas savoir tuer un match…

Vous allez rencontrer un adversaire qui n’a plus rien à voir avec celui de l’aller et qui vient de contraindre Manage et Mons au match nul !

Ce sera un tout autre match avec une équipe de Saint-Ghislain qui a retrouvé la bonne mentalité. L’effet de surprise ne jouera plus, ils vont nous accrocher. Ce sera beaucoup plus difficile. Mais si on est aussi réalistes que contre le Pays Vert et solides derrière, on peut y croire.

Le reste du programme sera à l’avenant…

On va rencontrer des équipes ayant besoin de points, ça va être un vrai combat contre des adversaires ayant faim. Il faudra rester vigilant et surtout élever notre niveau de jeu.

Peut-on affirmer que vous vous êtes assagi ? Les cartes tombent moins souvent…

Je n’ai pas changé de manière de jouer. J’aime récupérer des ballons surtout quand je joue demi-défensif, mon meilleur poste. Mon jeu est spectaculaire, agressif dans le bon sens du terme. Il ne faut pas avoir peur d’y aller sinon il y a risque de blessure. Je pense que l’interprétation des arbitres a changé mais je ne sais pas en expliquer la raison. Certains adversaires n’ont pas hésité non plus à la jouer au vice en se jetant par terre et criant lors de certaines de mes interventions…

Vous avez un jeu agréable à l’œil mais le dernier geste fait parfois défaut…

Je peux m’améliorer dans la dernière passe c’est certain – je rage de l’assist raté pour Malo lors du derby – mais je suis moins à l’aise quand je joue plus haut. C’est aussi un manque de répétition, à moi de travailler.

On approche doucement de la fin de saison. Vous êtes satisfait de la vôtre ?

Je pense avoir plutôt bien évolué, être devenu un joueur important de l’équipe. J’ai disputé la majorité des matchs, c’est gratifiant. En bref, je dirais: saison plutôt pas mal mais peut mieux faire surtout devant le but où j’estime ne pas être assez performant même si trois goals pour un demi-défensif, ce n’est pas trop mal. Comme Jérémy Descarpentries, vous vantez mes qualités de finisseur mais je ne peux pas être d’accord avec vous. J’estime avoir pas mal de lacune à combler. Là encore, en bossant et répétant inlassablement les phases comme on le fait à l’entraînement.

Quelles sont les perspectives pour la prochaine campagne ?

Rester ou partir, tout est envisageable mais ce n’est pas moi qui gère ça donc impossible de vous répondre. Les dirigeants m’ont dit qu’ils comptaient sur moi mais on n’a pas encore discuté. Je suis partant pour rempiler mais on verra.