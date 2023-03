"Nous avons commencé avec mon beau-frère, Davy, un peu avant le Covid, en simple loisir. On a accroché parce qu’on aimait beaucoup l’ambiance conviviale qu’on retrouvait ici, à Herseaux. Comme nous nous débrouillions bien, on nous a proposé de nous inscrire en championnat, raconte Baptist. Puisque nous devions être quatre, nous avons invité mon cousin, Maximilien, et son amie, Rose, à nous rejoindre sur ce projet de créer une équipe."

C’est ainsi qu’en septembre, les quatre amis ont joué leur premier match de championnat. "On était un peu stressés, car on ne connaissait pas le niveau des joueurs qu’on rencontrerait, on ne sait jamais ce qu’un"non classé"peut représenter", se souvient Rose.

Ils créent la surprise

Bien que peu confiants, le quatuor crée rapidement la surprise au sein de la série B de la sixième provinciale. Les Herseautois enchaînent les victoires, semaines après semaines, et restent invaincus jusqu’à la neuvième rencontre, face à Maulde qui a tout le loisir d’aligner des joueurs d’expérience, la seule défaite du premier tour. "Tout le club est derrière nous et nous encourage. Les joueurs nous écrivent des messages pour connaître notre score. Mathieu Loicq (champion paralympique et entraîneur) vient nous voir pour nous coacher et nous encourager, dès qu’il le peut !, se réjouit Davy. Pour nous et pour le club ce serait bien que l’on puisse monter en cinquième provinciale. "

L’objectif est dit, le mot est lancé, c’est la montée qu’Herseaux K vise désormais.

Pas de grandes expériences, pas de mousses mal intentionnés, mais une motivation et un esprit d’équipe sans faille qui semblent être leurs atouts majeurs. "Nous aimons beaucoup notre équipe, on a l’impression de faire du sport en famille ! De plus, nous venons nous entraîner trois fois par semaines, quand le club est ouvert. Baptiste et moi faisons des tournois aussi, dès que nous le pouvons. Je dois même avouer qu’à Noël, on m’a offert une table de ping-pong pour jouer chez moi, s’amuse Davy, mais il me manque encore le robot !"

Ils ne lâcheront rien !

Après une malheureuse défaite contre une équipe de Pecq sensiblement renforcée, les Herseautois se retrouvent désormais aux coudes à coudes entre les Pecquois et Maulde, pour terminer sur la seconde place du podium afin d’obtenir directement une montée. "On vise au moins le match nul contre Maulde. Le club nous fait confiance et nous supporte. Les joueurs nous le disent, on a progressé ! ", se motivent Baptist et son équipe.

Qu’il advienne une victoire facile ou des barrages hasardeux, tous les pongistes d’Herseaux le savent: entre mai et septembre, Baptist, Davy, Maximilien et Rose, ne rangeront jamais leurs palettes plus que quelques jours.