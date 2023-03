P4B: une nouvelle dynamique anime Ellezelles B

Ce week-end, face à Houtaing, le rendez-vous ne sera pas plus facile mais Ellezelles B a démontré à plusieurs reprises de nombreuses qualités au sein de son effectif, ce qui lui vaut actuellement une belle septième place au général. "Les joueurs sont très motivés pour deux raisons. D’abord, pour rattraper les points perdus en toute fin de match à Thumaide le week-end dernier. Ensuite en raison de la défaite du match aller à Houtaing. Et puis, par rapport à moi, ils doivent se montrer en perspective de la saison prochaine. Tout le monde doit se battre pour sa place et c’est sur le terrain qu’ils doivent me montrer de quoi ils sont capables", conclut le nouveau coach qui semble avoir rapidement pris ses marques au sein de club de collines.

Attention à l’outsider wodecquois

Sans faire de bruit, les hommes de David Hallemans réalisent un beau parcours en cette deuxième partie de saison. Avec trois nuls et quatre victoires à leur actif, ils sont actuellement invaincus depuis la reprise hivernale. La semaine passée, ils ont réalisé un joli coup, prenant la mesure de Risquons-Tout B. "On a une nouvelle fois joué avec un bloc bas, un système qui nous réussit bien depuis plusieurs matches. On fait un peu avec les moyens du bord en misant avant tout sur un bon collectif."

Dimanche, direction Anvaing avec un retour aux sources pour David qui entraînait encore cette formation la saison dernière avant de rejoindre Wodecq à l’entre-saison. Retour qui aura sans aucun doute une saveur particulière. "Vu notre forme actuelle, on ira là-bas sans complexe. On n’a rien à perdre et si jamais, on parvient à prendre un point, je serais déjà content. En cas de victoire, ce serait un sacré bonus. Et puis, on a encore un peu en mémoire la défaite de l’aller qui avait un goût amer. Ça s’était bien passé pendant 70 minutes avant qu’il y ait des décisions arbitrales contestables qui ont orienté la fin de match. Ce ne sera pas facile mais l’absence de joueurs chez eux pourrait nous être profitable."

En série A, le Risquons-Tout reprend du service après deux semaines de disette. Les hommes d’Anthony Lefebvre iront à Obigies B, le troisième. Un match qui pourrait tourner au piège car, à domicile sur sa pelouse, l’ASSA est rarement inquiété. son dernier revers remonte au 4 septembre, jour où ils se sont fait surprendre par Escanaffles B. Depuis, un sans-faute !