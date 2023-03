P3A: une réaction qui demande confirmation à Bléharies

Cette année, la barre symbolique des trente points ne suffira peut-être pas à assurer le maintien. Dès lors, les Jaune et Bleu ont tout intérêt à continuer d’engranger lors des prochaines semaines. "Nous avions réalisé de bons résultats au premier tour contre les équipes que nous rencontrerons ces prochaines semaines mais il faut noter que le contexte est différent. Tout le monde a besoin de points et il n’y aura pas de cadeau, poursuit le coach de Bléharies qui prépare aussi activement la prochaine saison. Nous avons déjà reconduit une dizaine de joueurs. Il y aura un départ et trois arrêts au sein du groupe, donc on travaille afin de renforcer le noyau, notamment sur le plan offensif. Pour l’heure, on se concentre surtout sur le match du week-end contre Ellezelles, une équipe déjà assurée de disputer le tout final mais contre qui nous ne partirons pas avec l’étiquette de favori."

P3B: Vaudignies y croit

En série B, le fossé se creuse entre les formations du ventre mou et celles qui se battent pour éviter une descente directe. Grâce à un succès très précieux sur Belœil B, Vaudignies, toujours quinzième, revient à un point de Ghlin, une équipe que les protégés d’Arnaud Gain doivent rencontrer dans deux semaines.

Pour le moment, le coach savoure la dynamique qui semble se reformer dans l’équipe: "Même si Belœil est actuellement dans le dur, j’ai assisté à une très belle prestation de mon équipe qui a montré, par séquences, de très jolies choses. J’avais demandé au groupe d’aborder le match avec sérieux et le message est très clairement passé même si nous avons fait preuve d’un certain relâchement après avoir marqué le troisième but."

Ce dimanche, Vaudignies accueillera Flénu, avec l’espoir de poursuivre sur sa lancée. "C’est un match abordable mais dans notre situation, toutes les rencontres à venir seront des finales. Malgré le noyau restreint dont je peux disposer, on essaie de bien travailler en semaine et rester concernés par les prochaines échéances, poursuit Arnaud qui salue depuis deux semaines l’arrivée de Sébastien Cuignez dans l’équipe. Je coache son fils en U17 et nous avons réussi à le convaincre de renforcer le groupe. Et comme il garde une excellente condition physique, j’ai pu le mettre de suite dans le onze de départ. Son expérience nous apporte beaucoup et son coaching sur le terrain est du pain béni."

Un renfort surprise pour une équipe de Vaudignies qui espère plus que jamais accrocher les barrages et sauver, de cette façon, sa peau en P3.