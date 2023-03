Les Frasnois ont les Eagles dans le viseur

Il reste quatre journées à Brunehaut pour récupérer "son bien" et, alors qu’il se déplacera ce vendredi soir à Forest, il pourrait être aidé dans sa quête par Frasnes, l’équipe en forme du moment, celle qui écrase quasi tout sur son passage depuis la reprise en janvier. Un 19 sur 21 qui marque les esprits et se remarque au général. Voilà les Olympic Boys troisièmes depuis la semaine passée et leur victoire face à Fun Anderlecht.

"Pas imbattable !"

La dernière défaite des Frasnois ? Elle remonte à début janvier, des œuvres des Eagles Brussels qui se déplacent justement dans la cité sucrière ce vendredi à 21 h 30. Y a-t-il de la revanche dans l’air ? "On s’était incliné d’un seul goal début janvier, se souvient Sam Leleux. C’est une bonne équipe mais elle n’est pas imbattable ! On veut d’ailleurs lui montrer qu’on a progressé depuis ce premier duel. On est dans une dynamique de résultats positifs, on veut confirmer, mais sans aucune pression. Le seul objectif de notre saison était de mettre sur pied une équipe qui puisse grandir au fil des matches en vue, principalement, de la prochaine saison. Tout a dû être reconstruit et le fait de se retrouver sur le podium à quatre journées de la fin est une vraie surprise."

Le Covid existe toujours…

Et si Frasnes ne peut espérer gagner une place, le duo de tête étant trop loin, il a envie de conserver sa position sur la boîte. "On ne veut rien lâcher mais on a un gros calendrier qui vient. On doit ainsi affronter les Eagles et Brunehaut, ainsi que Cuesmes, le cinquième. Mais on est tous motivés à confirmer les progrès réalisés. C’est face à ces équipes-là qu’on apprend le plus et qu’on peut voir si ce qu’on met en application sur le plan tactique fonctionne ou pas. Face aux Eagles, ce sera un fameux test, précise le joueur frasnois qui n’en sera néanmoins pas malheureusement. J’ai… le Covid ! J’ai commencé à ne pas me sentir bien au retour de l’entraînement lundi. J’avais un état grippal le lendemain matin. Je suis allé consulter mais sans penser au fameux virus. Surprise !"

La découverte de la salle

Elle est plutôt mauvaise. "Ça tombe vraiment mal ! Je rate le match au sommet de ce vendredi en futsal avec Frasnes et je loupe aussi le derby de P1 en plaine à Belœil, râle le milieu de terrain de Péruwelz qui découvre la salle cette saison. J’avais déjà joué des tournois entre amis ou suivi des entraînements en hiver mais là, je voulais me lancer. J’ai envoyé des messages à des copains qui sont dans le milieu. Et c’est Quentin Paternotte (NDLR: avec qui il a joué au Pays Vert) qui m’a dirigé vers Gaby Ouanane. Celui-ci m’a invité à rejoindre le club frasnois. J’ai fait un premier match avec la deuxième équipe en P1, puis le coach m’a demandé de rejoindre l’effectif de nationale. Je ne m’y attendais pas vraiment, ça était très vite, mais quel régal ! Pour une première expérience, disposer de Gaby et Jonathan (NDLR: Delvaux) comme coaches, c’est juste du pain béni. Ils prennent le temps de tout bien expliquer, de décortiquer ce qu’ils attendent de vous, de donner les ficelles du métier… Comme le reste de l’effectif, je sens que je progresse vite et bien. À tel point que je prends vraiment beaucoup de plaisir sur le parquet !"

De quoi rempiler la prochaine saison ? "Sans hésitation ! Que la majorité du noyau reste, c’est ce que souhaitent le club, le staff et les joueurs, je pense ! La volonté est là, comme l’ambiance. Je ne vois pas pour quelle raison je ne resterai pas au club."