Gilles Stadsbader, l'autre Wallon picard chez Lamborghini

À 19 ans, le Hurlu a pu rejoindre le giron de Lamborghini grâce à l’aide du Montrœulois. "L’année dernière, nous avons roulé ensemble lors des 25 Heures de la VW Fun Cup à Spa. Dans la foulée, il m’a dit que ce serait bien de venir faire un test chez VSR. Cela a été possible. J’ai impressionné les responsables dès ma première sortie. Ils ont proposé de m’engager. Je vais participer au challenge Super Trofeo (où on ne retrouve que des voitures de la marque au taureau). Je suis en duo avec Mattia Michelotto qui a remporté le titre mondial de la catégorie il y a deux ans. Mon objectif principal est d’apprendre au maximum. Mais si on peut aller chercher un titre, comme Mattia l’a fait par le passé, ce serait exceptionnel." L’aventure a, en tout cas, plutôt bien commencé pour Gilles et son coéquipier qui ont terminé deuxièmes et quatrièmes lors du week-end d’avant-saison organisé sur le circuit Ricardo Tormo en Espagne.

S’il n’en est qu’aux prémices de sa carrière, le jeune homme espère qu’elle sera la plus longue possible. "Mon rêve ? Suivre les traces de Baptiste Moulin." Comprenez, participer à des championnats internationaux où toutes les écuries sont représentées. C’est tout le bien que l’on lui souhaite.