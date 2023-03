Baptiste Moulin prolonge chez Lamborghini et revient sur le sprint

Dans notre édition de ce jeudi où nous consacrions une double-pages à Baptiste Moulin, nous vous précisions que les bonnes nouvelles ne tarderaient pas pour le Montrœulois. Et cela s’est vérifié rapidement. Jeudi matin, le pilote a confirmé qu’il prolongeait l’aventure chez Lamborghini pour une année supplémentaire. Et plus précisément au sein de l’équipe VSR. "Je voudrais remercier Lamborghini et l’équipe de Vincenzo (Sospiri) pour cette incroyable opportunité ! Et bien sûr tous mes sponsors pour me donner la chance de vivre mon rêve !"