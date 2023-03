Alexandre le bienheureux de retour en P2A

Alex, quelles ont été vos premières impressions après votre baptême du feu à Herseaux ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a été un peu compliqué car mon intronisation n’était pas prévue aussi rapidement. Lorsque le club m’a contacté, j’étais en effet aux sports d’hiver et j’ai dû régler les choses par téléphone à 800 kilomètres tout en devant quitter les espoirs de Moen avec qui j’aurais vraiment voulu achever une saison très positive car ils sont dans le top cinq. En football, il faut parfois prendre certaines décisions, c’est comme ça. Dimanche donc, je n’avais pas encore vu le groupe même si je connaissais les plus anciens

(NDLR: il en restait quatre, le reste du groupe était très jeune).

N’est-ce pas dérangeant de reprendre l’équipe dans ces conditions ?

Je répète que la seule chose qui me déplaisait, c’est de devoir stopper à Moen. Pour le reste, le fait d’avoir pris un peu d’avance me permettra, tout comme Romain Delaby en P1, de découvrir le groupe et d’essayer de combler les manquements en vue de la saison prochaine… La situation est compliquée avec la P1 à sauver, les mouvements entre P1 et P2 sont nombreux mais vous n’avez pas forcément des joueurs satisfaits de ce va-et-vient. Le club a entamé la saison avec un effectif de 26 joueurs en P1, il n’en reste que 17 vu les arrêts et ça peut se comprendre. Chaque semaine, les mécontents sont nombreux surtout dans un monde où faire son autocritique est devenu très difficile. J’ai connu cela à Dottignies. Pour conclure, même si le moment n’est pas idéal pour reprendre, je préfère vraiment retenir les aspects positifs plus nombreux.

Dont celui non négligeable vu la qualité de la division d’avoir déjà assuré le maintien…

Même s’il n’est pas encore mathématique, il faudrait effectivement une catastrophe pour qu’il nous arrive quelque chose. Pas question de finir la saison en roue libre. On essaiera de gagner un maximum de points jusqu’à la fin. Je suis un compétiteur et puis c’est une question d’honnêteté vis-à-vis des adversaires.

Justement, le programme est chargé avec des affrontements contre les équipes du top mais aussi l’Union et Biévène !

Quand j’ai découvert le planning, j’ai fait: wouaahhh ! Quel que soit le classement des équipes à rencontrer, tous les matches seront très compliqués, c’est le cas en P2 chaque dimanche. Il y a quelques semaines, l’équipe a arraché un point à la Montkainoise, non sans mal. Ce qui est très chouette, c’est qu’il y aura encore pas mal d’enjeu et ça décuple la motivation. Comptez sur moi pour booster l’ensemble du groupe !

Vous êtes gâté pour votre premier match à domicile: le leader néchinois ! Avec des chances de bien figurer ?

On verra bien sur le coup de 16 h 45 ! La semaine passée à Herseaux, on était déforcé, et donc très voire trop jeune. Je vais récupérer quelques gars d’expérience, ça ne fera pas de mal. Dans le camp d’en face, il y aura des absents également. On va jouer sur notre synthétique, j’ai hâte. Dans le foot, ça se passe beaucoup dans la tête. Je vais m’employer à persuader les gars qu’ils peuvent créer la surprise du week-end. Ce ne sera pas facile. Les leaders ont six points d’avance, un groupe serein et de qualité qui veut monter en P1 et qui le mérite également.

Un petit mot sur Obigies, l’un de vos anciens clubs ?

Je ne suis pas du tout étonné de leur saison car son entraîneur Fabien Delbeeke a continué à travailler calmement en s’appuyant sur toute son expérience et a fait d’Obigies un club phare de la provinciale 2 avec Thierry Colin.