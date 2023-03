Revanche de Don Bosco sur Bon Secours, une montée en vue ?

Cependant, on notera la belle performance de l’équipe. Frédéric Bouckenhooghe s’offre un sans-faute, en remportant une victoire face à Cédric Merchez, A18.

À 11-3 pour Don Bosco, le champion vétéran n’a pas souhaité jouer son dernier match contre Julien Renard, permettant aux Tournaisiens de conclure sur le très beau score de 13-3.

L’équipe A de Don Bosco reste ainsi jusqu’à présent invaincue à domicile, et obtient la cinquième position au classement.

"Nous avons un gros match contre la Villette Charleroi, ce samedi, à domicile. Ils sont actuellement quatrièmes. Si nous les battons, nous ne serons plus qu’à un point d’écart. Il faudrait ensuite que nous gagnions le reste de nos matchs pour finir nous-mêmes quatrièmes. Le but de la manœuvre serait qu’on puisse nous proposer une place en Super Division la saison prochaine. Cela ne faisait pas partie de nos objectifs, mais nous serions d’accord de l’accepter. Max Lermusiaux réalise une très bonne saison, nous ne voulons pas l’empêcher d’évoluer à plus haut niveau. De plus, Frédéric et moi venons d’être papa, jouer en Super serait une aubaine pour nous étant donné que le nombre de match y est réduit", envisage Julien Renard.

Cependant, le président de Don Bosco sait que cette potentielle montée est encore loin d’être une réalité. "Il reste beaucoup de"si". Il faudrait que les premiers soient Braine l’Alleud qui peut refuser une montée à cause de sa salle, et que les deux suivants refusent également la Super ", explique Julien.

On retiendra que pour la première saison de cette division au sommet réformée, celle-ci a montré des équipes très homogènes. Les trois premières de la série ont toutes actuellement 45 points. L’issue de cette saison est loin d’être déjà connue…