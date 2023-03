P4B: Havinnes B crée un bel exploit à Taintignies

Le césar de la première équipe à faire chuter le leader revient dès lors aux hommes d’Andy Dhondt qui ont réalisé une prestation cinq étoiles. Synopsis d’un scénario qui n’était pas vraiment écrit à l’avance. "Dès le début du match, on était vraiment bien présent dans les duels. On avait dressé deux rideaux défensifs car on se doutait qu’ils devraient sortir de leur zone. On a eu le bonheur d’ouvrir la marque au quart d’heure, ce qui nous mettait dans des conditions idéales pour les attendre. En menant au score, on les a mis dans une situation inhabituelle et on sentait bien qu’ils n’étaient pas sereins. On n’a peut-être pas proposé du beau jeu mais on a su être assez malin pour tenir jusqu’au bout. On tient notre revanche car à l’aller, on nous avait volé la victoire."