P4A: les Leuzois vivent des moments difficiles

Départ que le président Joshua La Placa a accepté avec beaucoup de compréhension. "O n peut comprendre sa décision et d’ailleurs, je le remercie pour le travail qu’il a réalisé avec l’équipe. Malheureusement, cela fait plusieurs semaines qu’on ne s’entraîne plus de tout, je comprends qu’il ait eu ce sentiment de ne plus servir. J’aurais aimé qu’il finisse la saison mais je ne lui en veux pas."

Pour remédier au plus vite à la situation, Joshua prendra la direction de l’équipe avec son papa Dario ainsi que Dylan Colin, en relais sur le terrain. "On a choisi cette solution en interne pour finir la saison. On va prendre match par match pour finir correctement la compétition, puis on verra bien. Actuellement, on fait un peu le tour des joueurs pour voir ceux qui sont intéressés de continuer. On étoffera ensuite le groupe pour composer le noyau." Et puis, il sera temps de penser à la prochaine saison. "Avec la hausse des prix, tous les clubs souffrent pour le moment. Ça devient difficile pour tout le monde et on réfléchit à une éventuelle association avec un autre club. On verra si on continuera seul ou pas."

Parlons aussi du match qui opposait les Leuzois à Obigies B avec une défaite 2-4 analysée par le capitaine Dylan Colin: "On a joué avec une équipe remaniée et je dois dire que tout le monde s’est battu avec courage. À 0-3, on n’a rien lâché, ce qui a permis de recoller à 2-3. On a eu des possibilités pour égaliser mais on n’y est pas parvenu malgré nos efforts. La défaite est là mais je retiens quand même du positif. On voulait se battre pour notre coach Jonathan qui a remis sa démission, pour lui dire qu’on ne lui en voulait pas et qu’on comprenait son choix."

Dans le bon tempo

Après avoir connu des moments creux qui ont permis au Risquons-Tout de prendre son envol, Molenbaix B semble avoir retrouvé de l’efficacité. Dimanche, face à Herseaux B, les hommes de Fred Agboton ont pris l’eau durant un quart d’heure avant de creuser un écart de trois buts. Ils remportent un joli succès (4-2) mais surtout retrouvent la motivation à quelques semaines du tour final. "On a connu un premier quart d’heure difficile face à cette belle équipe. D’ailleurs, je ne comprends pas comment elle est aussi mal classée avec de tels joueurs. On a mis à profit notre première sortie de défense pour ouvrir la marque. À partir de là, on était mieux dans le jeu. On a profité de nos moments forts. On se méfiait d’eux et au final, on a su répondre présent en mettant quatre buts."