Mouscron prépare son retour en nationale

Un tableau de double messieurs 1, une rareté

Parmi les 69 équipes présentes, quatre totalisaient plus de 150 points de classement, ce qui a permis à "Steke" d’ouvrir le tableau de double messieurs 1. Un fait très, trop rare dans la région ! "C’est hyperpositif, et ça va dans le sens de l’évolution du club. Certains jeunes ont fini leur éclosion. Dès lors, après le titre obtenu en régionale 1 l’année dernière, le TC va à nouveau goûter aux échelons nationaux avec une formation qui évoluera en nationale 4 lors des prochains interclubs. Voilà huit ans que je suis ici et je n’avais pas encore connu ce bonheur. Il y aura du tennis de très haut niveau à Mouscron cette année et j’en suis fier, d’autant plus que nous organiserons, mi-août, un tournoi messieurs 1 estampillé deux étoiles."

La N4 après le titre de R1 pour Lamont et compagnie

Un programme alléchant qui fait saliver les joueurs hurlus, pour qui l’ouverture du tableau de double messieurs 1 a constitué un excellent galop d’entraînement. "Je me suis inscrit en DM1 et en DM2. Avec mes différents partenaires, on a chaque fois affronté Jacques Gley en finale. Pour se jauger, il n’y a pas mieux, rigole l’Herseautois Théo Lamont, battu en finale du DM1 et qui n’aura pas pu défendre ses chances dans la catégorie inférieure suite à la blessure au dos de son partenaire Julien Peeters. J’ai vraiment hâte que les interclubs démarrent. Hormis deux saisons sous les couleurs de Dottignies, j’ai toujours été affilié au TCM. Permettre au club de réintégrer les séries nationales, accompagné de la bande de potes qui a conquis le titre de R1 l’an passé, c’est un challenge que nous nous réjouissons de relever", avoue le jeune homme de 20 ans

Preuve que les Mouscronnois sont déjà prêts pour les défis qui les attendent en nationale 4, ce sont les quatre joueurs les mieux classés du matricule 3106 qui se sont retrouvés en finale de la catégorie-reine, avec d’un côté du filet Théo Lamont et Julian Denys, et, de l’autre, Christophe Lebrun et Jacques Gley, la locomotive du tennis mouscronnois avec son rang de série A. La relève a beau frapper à la porte, le Français ne semble pas encore prêt à laisser sa place de numéro un.