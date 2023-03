Les finales de Coupe du Hainaut en guise de relais à Leuze

En rangeant son tablier, Jean-Sébastien aura le sentiment du devoir accompli. Le BBC Leuze s’est fort développé durant son mandat. "Le club n’est pas mort alors que nous l’avons repris dans une situation délicate. Nous n’avions que deux équipes, contre onze actuellement. On s’est entouré de personnes de qualité. Ce n’était pas gagné car nous démarrions en bas de l’échelle, contrairement aux clubs voisins installés de longue date, comme Stambruges ou Maffle. Il faut maintenant que nos jeunes se fidélisent au club pour rejoindre nos équipes premières dans quelques années. Les finales sont une belle vitrine pour cet objectif."

La Leuz’Arena comme atout numéro 1

Si l’évolution du club a été un motif suffisant pour convaincre le comité provincial de leur donner les clés de l’organisation des finales, d’autres facteurs sont entrés en jeu selon le comitard leuzois. "L’atout numéro 1 était la Leuz’Arena. Elle répondait largement au cahier des charges. On n’aurait pas été choisi sans disposer de cette infrastructure. La prise en charges de gros événements organisés précédemment comme le Final Four de la Coupe AWBB et le Girls Got Game l’an passé ont pesé dans la balance également. L’agrandissement du club n’était qu’une garantie de plus pour assurer que tout aille bien."

Le comité leuzois a mis les petits plats dans les grands pour que le planning de ce week-end soit millimétré. Les tâches sont réparties entre différents pôles bien déterminés. Pourtant, la réussite des finales ne dépendra pas que du club hôte. "On aspire à voir un public nombreux mais surtout, satisfait. Il faut que les gens présents soient contents et qu’ils profitent de l’ambiance sur place. On espère que les équipes amèneront des matchs avec du spectacle et du suspens. L’aspect financier ne sera pas négligeable. Nous souhaitons faire de belles recettes mais le plus important reste de diffuser une bonne image du club dans la région et de faire adhérer notre public."

Le comité en place est impliqué à 100% mais ne craindra pas de laisser le champ libre à ses remplaçants selon Jean-Séb Dewattines. "Nous avons eu la chance d’avoir la candidature d’Isabelle Libbrecht pour présider le club. Une dizaine de personnes se sont proposées pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure. Cela permettra de relancer la motivation et le développement du BBC Leuze."