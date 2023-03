Le VPC battu en promotion, mais aussi en P1

En promotion, le PVTM a gagné 3-0 contre Tchalou. "On a eu une équipe sérieuse devant nous, à peu près la même qui nous avait battus à l’alle r, précise Jérôme Hermand ravi de la prestation de ses joueuses. Tout le monde a fait son boulot. On a très bien servi et notre libero a été super en réception. Ça a permis à Laura Dutrieux de faire les bons choix à la passe ."

Succès aussi net pour Lessines, en déplacement à Rixensart (0-3) . "Comme on n’avait plus joué en championnat depuis un bon mois, on a fait le match qu’il fallai t", peut se féliciter Nicolas Rombaut.

Toujours dans la même série, échec par contre pour le VPC, battu à Ixelles 3-0. "Par rapport au match aller, nous sommes tombés sur une équipe particulièrement renforcée avec une ancienne de Ligue B qui a mis trente points en quatre, détaille Emmanuel Hagnéré. Malgré tout, on a su faire preuve de pas mal d’agressivité positive, surtout au niveau de la défense."

En P1, échec bien plus surprenant pour la deuxième équipe du Pays des Collines défaite par Farciennes (3-1). "L’entorse de notre libero Élodie Rakusinek nous a fait mal. Et mentalement, certaines filles ont alors craqué assez vite. Et l’expérience en face a fait la différence, note Yves Lefebvre qui n’a pas connu plus de réussite avec la P1 de Lessines battue sur le même score à La Louvière. Je pointerais tout de même les bonnes prestations de nos deux jeunes montées de P3, Lou Dallemagne et Chloé Kurzynski."

En P1 toujours, tandis que Péruwelz croyait avoir fait la bonne affaire en allant arracher une unité à Saint-Luc Mons (3-2), il n’en a rien été puisque le derby entre Basècles et l’OTT s’est également terminé sur le même score, cette fois-ci en faveur des visiteuses (2-3). Ce qui annonce clairement une fin de saison des plus palpitantes.