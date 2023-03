Le Norvégiens plus forts que le froid à Templeuve

On se souviendra longtemps de cette édition 2023 d’une épreuve templeuvoise disputée par 55 coureurs dans des conditions extrêmes. La veille, les organisateurs étaient heureux de compter 106 coureurs sur la liste des pré-inscrits. La neige tombée mercredi matin allait visiblement dissuader bon nombre de participants d’effectuer le trajet dans le Tournaisis. Malgré le risque d’annulation, le comité templeuvois s’était finalement assuré en fin de matinée que toutes les conditions de sécurité étaient réunies pour encadrer la course. Dès le départ, le Norvégien Flotten se sent des fourmis dans les jambes et place une première accélération. Alors que la pluie commence à tomber, trois autres coureurs vont rapidement effectuer la jonction. Si le quatuor composé de trois Norvégiens et du Flandrien Delrue prend jusqu’à deux minutes d’avance, le peloton semble complètement désorganisé. "J’ai essayé à plusieurs reprises de sortir mais les leaders avaient des équipiers qui contrôlaient bien la course", commentait le Laplaignois Victor Loy, quatorzième sur la ligne et déçu de n’avoir pu faire mieux. Fort logiquement, c’est entre les fuyards que se joue la victoire et Daniel Aarnes attend le dernier tour pour lâcher ses compagnons d’échappée. "L’entente était excellente mais je ne savais pas si les autres coureurs avaient encore du jus. Je me sentais fort mais sans certitude de pouvoir m’imposer. Après avoir décroché une deuxième place pour ma reprise ce week-end dans les Flandres, ce premier bouquet arrive comme une petite surprise. Je reste en Belgique jusqu’au 11 avril avec l’espoir d’aller chercher d’autres bouquets", commentait le coureur de 22 ans qui, après deux années moroses suite à une longue blessure, semble retrouver le niveau qui avait fait de lui un des meilleurs juniors de Norvège.