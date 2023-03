P3A: le Pays Vert B est encore sous pression

Les Athois, qui ont perdu Nicolas Liétard suite à une blessure ce dimanche, vont désormais entamer un calendrier qu’on peut qualifier de sensiblement plus difficile avec un objectif, celui d’aller chercher des bonus lors des prochaines sorties. "On retrouvera Esplechin et la Squadra sans se mettre de pression mais en regardant ce qui se passe derrière nous. Nous avions effectué une belle remontée début janvier avant de nous rapprocher très vite de la zone rouge. Autant dire que l’on donnera le maximum ces prochaines semaines, poursuit un coach qui prépare déjà activement la saison prochaine. On a fait le tour du vestiaire et la grande partie du noyau a marqué son accord pour rester. On cherche quand même deux ou trois renforts d’expérience pour encadrer cette équipe très jeune qui a été renforcée ces dernières semaines par des garçons nés en 2005. Avec notre étiquette d’équipe B, on parle plus souvent des renforts de nationale que des U19 qui viennent gagner de l’expérience avec nous. Notre équipe est pourtant là avant tout pour favoriser la jeunesse."

Escanaffles s’est enfin montré en réussite

Toujours quinzième au classement, Escanaffles a peut-être aussi réalisé un pas vers son maintien en prenant un très bon point contre la Squadra Mouscron. Au-delà du résultat qui en aura surpris plus d’un, c’est surtout le contexte de la rencontre que Laurent Debeurne retiendra: "C’était vraiment particulier de jouer à dix pendant 85 minutes suite à l’exclusion de notre gardien de but. Et c’est Kevin Wallez, qui avait pourtant décidé d’arrêter le football suite à sa grave blessure de début de saison, qui a pris la place dans le goal et s’est illustré en arrêtant un penalty. Il y a quelques semaines, je m’étais dit qu’il ne serait pas trop difficile de convaincre Kevin de reprendre. Après avoir joué un seul match en P4, nous l’avons repris ce dimanche car nous cherchions des solutions afin de compenser les nombreuses blessures. Au final, alors que la Squadra avait eu les occasions pour tuer le match, nous avons égalisé dans les arrêts de jeu sur penalty avant de manquer de près le hold-up parfait sur la dernière occasion."

Les Sucriers se doivent désormais d’enchaîner. Pour cela, il faudra aller chercher quelque chose dimanche à Ere. "Malheur au vaincu dans ce genre de rencontre. Dans notre situation, ça n’aurait servi à rien d’accrocher un ténor si on perd ce week-end, poursuit l’entraîneur qui peste sur la saison noire connue par son équipe. Je n’ai jamais pu aligner mon onze idéal et je croise les doigts pour que l’équipe soit désormais épargnée par les plus gros pépins physiques. Nous savons également ce qu’il faudra améliorer pour vivre une prochaine saison plus sereine", conclut le coach.