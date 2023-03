P3A: Ellezelles doit retrouver une dynamique au plus vite

Il est vrai que si le coach ellezellois profite de la troisième tranche pour donner du temps de jeu à tout le monde, il doit composer avec un certain nombre d’absences. "Des suspendus se sont ajoutés à la liste des blessés qui sont assez nombreux ces dernières semaines. On espère d’ailleurs qu’après le déplacement à Bléharies, la semaine de repos permettra de retrouver du monde, histoire de se préparer physiquement et mentalement en vue des échéances de fin de saison. Notre but reste de retrouver un peu de stabilité."