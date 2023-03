P2B: des Stambrugeois intraitables en derby

Rachat pour Maffle B

Battus la semaine dernière à Leuze, les Mafflous de David Lechêne se sont rachetés, battant Wasmuël, mais le coach athois n’était pas pleinement satisfait à l’issue de la rencontre: "Notre première mi-temps était indigne de ce que j’attends du groupe avec des visiteurs dominateurs dans tous les domaines. J’ai expliqué aux gars qu’on ne pouvait pas continuer comme ça et on a vu une énorme différence après le repos. Si mes dix joueurs ont eu du temps de jeu en première période, je n’ai utilisé que sept garçons par la suite, histoire de bosser avec les plus motivés. Cette victoire nous permet en tout cas de nous rapprocher un peu plus du maintien."

Derby pour Stambruges

En lice pour une place sur le podium, Stambruges se méfiait de son match à Ellignies. "Un derby, ça se gagne. C’est le message que j’ai fait passer aux joueurs qui ont mis un peu de temps à entrer dans la partie, disait Olivier Detrain qui aura connu quelques frayeurs. On a été mené de 12 points avant de resserrer la défense et mieux attaquer l’anneau. On a aussi réussi à museler Steven Normand et quand Ellignies a connu des problèmes de fautes, on a su faire la différence au marquoir."

Benoît De Vleeschauwer, qui cédera le relais à Thibaud Péridaens en fin de saison, était pour sa part assez déçu de l’issue du match: "C’est chaque fois le même scénario lorsqu’on affronte un ténor de la série. Godart et les frères Normand ont été sortis et, au final, cet écart de 17 points fait mal… On a fait le maximum et on méritait peut-être mieux surtout à l’issue d’un match aussi sympa disputé devant un chouette public."

Templeuve en mode diesel

Du côté de l’Essor, il a fallu attendre la fin du premier quart pour voir Templeuve montrer son vrai visage. "C’était serré mais on a ensuite adapté la défense pour être plus agressif et ça a déroulé. Le groupe s’est régalé et Ibrahim Chantry a été stratosphérique avec 48 points marqués dont quelques dunks. Dommage pour Leuze qui s’est effondré lorsque l’on menait de dix points", commentait Benjamin Vanhoutte.

Cyrille Finet était pour sa part déçu du résultat mais retenait du positif: "Ce passage en zone 1-3-1 a fait très mal. On a perdu plein de ballons et offert des contre-attaques. Templeuve tenait à prendre sa revanche car on avait gagné par surprise au match aller. Bravo à mes deux U18 qui ont disputé leur premier match en P2 et inscrit des points."

On retiendra enfin la victoire spectaculaire de la Frat face à un Flénu B qui n’a jamais rien lâché mais Benjamin Verhelle n’était pas pleinement satisfait de la façon dont les siens ont abordé le match: "C’est super de marquer autant mais sur le plan défensif, c’était catastrophique. C’était un peu le All-Star Game avec une équipe visiteuse qui aura bombardé à trois points. Je retiens une meilleure mi-temps sur le plan collectif, le groupe étant transformé après mon speech dans le vestiaire. On reste sur un huit sur neuf, espérant toujours une défaite d’Enghien. C’est peut-être Templeuve qui doit encore jouer contre Enghien et nous qui détient les clés de ce championnat."