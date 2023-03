P2A: seul un miracle peut désormais sauver les Unionistes

Les chiffres sont sans appel: les Unionistes possèdent la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense de la série et le scénario du match à Kain a une nouvelle fois souligné ce douloureux constat. Dans un match pauvre en occasions mais riche en tension, les troupes de Géry Marquet se sont procuré plus de situations de but. On se demande encore comment Aland Motte et Njoya ont pu manquer l’égalisation: "C’est à l’image de la saison hélas , convenait tristement Anthony Pacco, le gardien. Et cette défaite nous enterre un peu plus. Il y avait davantage d’envie du côté de la Montkainoise alors que nous avons fait preuve de trop d’agressivité. Ajoutez un arbitre qui aurait dû faire preuve de davantage de psychologie, rien n’a tourné en notre faveur. L’instabilité, qui s’est installée dans l’équipe avec les nombreux changements de joueurs et d’entraîneurs, n’a pas aidé non plus."