P2A: le tour final s’éloigne pour les Templeuvois

Pain noir à Isières

Un nul et deux défaites, deux exclusions ce week-end, ça rigole moins à la Jeunesse, Johan Devos est le premier à en convenir, même s’il avance des circonstances atténuantes. "On n’était pas à l’abri d’un mauvais passage, on est en plein dedans. Quelques joueurs sont un peu cuits, on a sans doute joué en surrégime. Maintenant, il n’y a rien de mal fait, on va essayer de rectifier le tir. Certaines décisions arbitrales ne nous ont pas aidés non plus. À Estaimbourg, le ref nous accorde un penalty avant de se raviser et d’en siffler un deux minutes plus tard pour l’adversaire… Cette fois-ci, c’est notre gardien qui est exclu après 25 minutes. Pourtant, on a réussi à égaliser deux fois."

Par contre, Néchin, Obigies et Herseaux n’ont pas trébuché alors qu’Enghien s’est bien remis dans la course après son court mais précieuse victoire du côté d’Anvaing.

Wiers engrange…

Le compteur renseigne aussi pas mal de nuls: "Parfois il vaut mieux avoir trois défaites et deux victoires que cinq nuls, dit Bryan Losterman. Il n’empêche, la dynamique est bonne. Le groupe est soudé ; il veut se sauver et bosse mais ça ne veut pas dire qu’on y arrivera. Le désavantage est qu’on affronte des équipes qui ont quelque chose à jouer. L’avantage est d’avoir un meilleur goal-average et le fait de revenir quand on est mené."