Le football est bien fait: onze qualifiés en Young Cup !

Un derby parmi d’autres lors de ces huitièmes de finale de la Coupe du Hainaut des jeunes, qui a souri au club local, les Sang et Or de l’ASC étant parvenus à refaire leur retard après le goal d’ouverture des Rongyciens pour s’imposer finalement après la séance des tirs au but: 1-1 (6-5). Dans la catégorie, il y avait un autre derby de la Wapi, Luingne accueillant les Tournaisiens du FC. Le duel a tourné à l’avantage des Cleugnottes qui l’ont emporté 2-1. En demi-finales, nos deux qualifiés auront le même adversaire. Mais comment est-ce possible ? Explication: Havinnes se mesurera à La Louvière A et Luingne aux B de cette même RAAL pour éviter la finale 100% Loups.

Templeuve bien présent !

En U10, il ne restait qu’un représentant de notre région en quarts de finale et il sera toujours là en demi-finales puisque nos petits Tournaisiens ont été impressionnants sur la pelouse des Francs Borains qu’ils ont battus 1-5. Pour décrocher leur billet en finale, les gamins du FC devront se défaire de Ransart.

Dans une chouette ambiance made in Providence, les U11 de Templeuve ont pris la mesure de ceux de la Squadra Mouscron pour filer en demi-finales. Le résultat sec de 4-1 permet d’envisager une suite heureuse et pourquoi pas une place de finaliste. Pour cela, il faudra se défaire au tour prochain de Tertre-Hautrage.

En U12, elles étaient quatre, nos équipes, sur la ligne de départ des quarts de finale et elles seront deux de moins en demies ! Automatiquement, il devait y avoir un déçu dans le derby hurlu entre Luingnois et Mouscronnois de la Squadra. Ce sont les visiteurs qui sont venus dicter leur loi chez les Cleugnottes ! Au tour suivant, ils se mesureront à Farciennes, le facile vainqueur de Mesvin. Dans l’autre demi-finale, l’on retrouvera Tournai qui a arraché sa qualification à Houdeng (3-4) et aura pour prochain adversaire Hensies.

De convaincants Acrenois

Chez les U13, Acren un jour, Acren toujours ! Les gars de la REAL étaient les seuls de notre Wapi à être encore là et ils seront toujours là en demi-finales à la suite de leur convaincante victoire en terres tertroises: 0-4 ! Pour se sortir du dernier carré, ils devront cette fois-ci battre Morlanwelz qui se sera qualifié en battant Vacresse. Chez les U14, Luingne et la Montkainoise constituaient nos deux chances régionales. C’est passé pour l’un et ça a cassé pour l’autre ! On démarre par les déçus, ceux de la Montkainoise qui se sont inclinés à domicile face à Gosselies (1-3). Ils auraient pu retrouver les Luingnois en demi-finales mais ce ne sera pas le cas, dommage ! C’est effectivement Gosselies qui affrontera, pour une place de finaliste, des Cleugnottes qui ont dû recourir à la séance des tirs au but afin de revenir de Gerpinnes avec la qualification: 2-2 (2-4), quel suspense pour une jolie performance !

Isières continue sa route

En U15, la belle histoire continue pour Isières qui recevait Jumet. La victoire 2-0 permet à la JS de continuer à rêver au trophée. En demies, c’est PAC Buzet qui fera office d’adversaire après le succès à Mons-Nord (1-3). En U16, fin des haricots pour notre foot régional puisque nos deux derniers représentants ont chuté de concert. On savait que rien ne serait simple à Gerpinnes pour le Pays Blanc et la courte défaite 2-1 est venue le confirmer ! Quant à Luingne, tout s’est joué à un détail près, celui d’un penalty manqué. Les Rouges ont été battus aux pénos par Manage: 0-0 (4-5).

Autre élimination luingnoise, celle chez les U19 ! Elle a été l’œuvre d’Acren-Lessines qui sera donc demi-finaliste de la Coupe du Hainaut grâce à sa belle victoire 2-1. Et les Acrenois n’auront pas, pour prochain adversaire, la Squadra Mouscron même si cette dernière s’est qualifiée en éliminant Houdeng sur le résultat de 4-2. Nos deux équipes régionales s’évitent en demi-finales. Mouscron jouera face à Ransart et la REAL évoluera contre Soignies.