P1: cinq matches nuls pour un quasi statu quo

Finalement, il n’y a pas eu de vainqueur mais ce sont les Luingnois qui étaient les plus heureux. "Nous avons pris quatre points sur six face à Péruwelz, comptabilise Quentin Tambour. Cela prouve bien que nous savons rivaliser avec les meilleures équipes de la division ! C’était d’autant plus vrai quand nous récupérons nos blessés pour former une équipe plus compétitive. On prend encore un point mais il faudra le valider la semaine prochaine en gagnant contre Mons B."

"En première période, on a tout fait à l’envers"

Dans le vestiaire péruwelzien, c’était plutôt la soupe à la grimace. "Il nous a fallu une période pour rentrer dans le match. En première, on a tout fait à l’envers, ne jouant pas au sol et ne profitant pas des espaces sur les ailes, admet Jérémy Delattre. C’était mieux en seconde période mais il a manqué de détermination pour faire la différence face à ces Luingnois. La fin de match est possible quand on se montre trop gentil avec l’adversaire et qu’on commet alors une erreur d’inattention. Ces deux points perdus nous empêchent de prendre nos distances avec Gilly et PAC Buzet. La belle opération était à portée de main mais on passe à côté."

La belle opération, elle est pour Belœil. Pourtant, Chemcedine El Araïchi se satisfait plus de son succès dominical que du faux pas molenbaisien. "Nous étions concentrés sur cette rencontre à Hornu. C’est le genre de match qu’il faut gagner. Pas très beau à voir pour le spectateur neutre mais important à mes yeux. Le résultat de Molenbaix m’importait peu. D’ailleurs, je suis déjà concentré sur Péruwelz car je veux fêter le titre contre eux. Le match aller n’est pas un bon souvenir avec la blessure de Fretin et la rouge de Renquin. Je veux donc une revanche sur la pelouse."

"Une belle après-midi pour le spectateur neutre"

Même constat à Molenbaix où la situation de Belœil ne fait même plus partie des commentaires ! "Nous avons vécu un match agréable à Soignies, engagé mais très fair-play, relate Charly Vanherpe, l’adjoint molenbaisien. Chaque équipe aurait pu engranger les trois points mais le nul est logique. C’est un bon point engrangé car Soignies est très difficile à manier sur sa pelouse. Et pour le spectateur neutre, ce fut une belle après-midi de football."

La rencontre entre le Pays Blanc et Flénu a également été fort plaisante. Jacques Depreter pèse le pour et le contre après nonante minutes de jeu et le partage concédé. "Le négatif, c’est encore d’avoir concédé un penalty. Cela nous arrive tous les deux matches environ ! Nous devons aussi continuer à travailler nos reconversions offensives. Flénu nous en a donné une leçon ce dimanche avec beaucoup plus de verticalité dans son jeu, note l’entraîneur antoinien. Le positif est notre réaction après le but visiteur et le comportement des apports de notre équipe de P2. Ils ont effectué une belle prestation en se débrouillant vraiment très bien."