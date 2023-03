Qui arrêtera les Frasnois qui, en gagnant contre Fun Anderlecht, vient de signer un 19 sur 21 ? Le premier quart d’heure de ce match gagné 3-2 s’est joué sous le signe de l’équilibre avec une mise en route fort hésitante pour des locaux qui n’arrivaient pas à poser le jeu. Malgré tout, Ouchen et Ouanane mettaient leurs couleurs au commandement durant cette période de rodage. Entreprenants, les visiteurs réagissaient en revenant au score pour le retour aux vestiaires (2-2). "Face à Gaby, leur ancien entraîneur, les Anderlechtois étaient très motivés et surtout au complet. On a eu du mal à développer notre jeu habituel car ils étaient vraiment difficiles à bouger. Fort heureusement, on a su prendre une avance de deux buts qui n’a finalement pas servi à grand-chose puisqu’ils ont égalisé juste avant le repos", commentait le T2 Jonathan Delvaux.

Un rôle d’arbitre à jouer

En deuxième armure, les Olympiens reprenaient les commandes par Paternotte avant de faire le gros dos jusqu’au terme d’une rencontre intéressante qui leur permet de monter sur le podium. "Après un premier tour moyen où il aura fallu construire notre nouvelle équipe, on ne pensait jamais se retrouver à cette troisième place. Cette victoire confirme notre belle progression car c’est le genre de match qu’on aurait perdu au début de saison."

Maintenant qu’ils sont confortablement installés sur la troisième marche, les Frasnois vont pouvoir jouer un rôle d’arbitres intéressant dans la course au titre puisqu’ils doivent encore rencontrer les deux premiers du classement: Brunehaut et les Eagles Brussels. "Vendredi, on va recevoir les Bruxellois, une équipe qui nous avait battus à l’aller par un petit but d’écart. C’était juste avant notre belle série en cours. Ce sera très intéressant de voir où on se situe actuellement face à ce gros calibre. On compte jouer notre rôle d’arbitre pour le titre à fond face à eux mais aussi à Brunehaut d’ici quelques semaines", concluait le T2 frasnois.