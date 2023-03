N3C: Bunehaut perd son leadership

En deuxième période, Brunehaut a tout tenté pour recoller au score mais les joueurs locaux ont une nouvelle fois pu compter sur les arrêts déterminants de leur excellent portier. "Malgré plusieurs occasions franches, on n’est jamais parvenu à trouver la faille. J’ai vraiment l’impression qu’on aurait pu encore jouer une grosse heure ainsi sans marquer. Il faut reconnaître que l’on est passé à travers notre match au sommet pour la deuxième fois face à cette équipe efficace."

"On va devoir digérer au plus vite cette frustration"

Le plus simple pour se remettre d’une telle déception, c’est de se relancer au plus vite. Ce vendredi, Brunehaut doit se déplacer à Forest en ayant un œil averti du côté de Frasnes. "Malgré la frustration, on doit continuer à travailler pour se reprendre au plus vite. Ce prochain vendredi, on devra fait le boulot à Forest avant toute chose. Puis, on va pouvoir espérer un faux pas des Eagles qui doivent se déplacer à Frasnes. Actuellement, les Frasnois sont en forme avec une magnifique troisième place qu’ils voudront conserver. J’ai le sentiment qu’ils sont capables de rivaliser avec les Eagles et de les contraindre à une contre-performance", conclut le coach-adjoint de Brunehaut.