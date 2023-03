La REAL doit aussi apprendre à partager

Un point face au leader, c’est un excellent résultat ! Mais il laissait un goût de trop peu aux Acrenois. "Car on aurait dû gagner", dit Jérémy Houzé, l’attaquant de la REAL. On ne peut pas lui donner tout à fait tort. Sur l’ensemble de la partie, le partage est logique, certes, mais Acren a longtemps mené et aurait même pu faire le break sans un excellent Bizimana entre les perches adverses. "On menait encore 2-1 à quelques minutes du terme… et on a encore encaissé sur une phase arrêtée. Je ne suis pas dans la tête de mes équipiers. Certains trouveront peut-être dans ce nul un motif de satisfaction, mais je suis déçu. Il y avait la place."

"Revanche à Namur"

C’est donc la manière qui procure des regrets à Houzé car dans le fond, il l’avoue, prendre quelque chose face au leader quand on a soi-même besoin d’encore quelques points pour assurer son maintien, ce n’est pas si mauvais. "Cela va au moins nous permettre de ne pas trop avoir à calculer avant de préparer le déplacement à Namur, un autre cador de la série. D’autant plus que nous avons une vraie revanche à prendre face aux Merles. Au match aller, ils étaient venus s’imposer 0-4 au stade des Camomilles et en plus, il n’y avait rien eu à y redire."

Acren pourrait donc jouer un rôle d’arbitre dans la course au titre. "Ça, je m’en fiche totalement ! Nous devons d’abord assurer notre maintien. Mais ce dimanche, on a appris que lorsqu’on ne savait pas gagner, il était bon de ne pas perdre."

Cette saison, la REAL a parfois signé de très belles séries de victoires ou d’horribles enchaînements de défaites. Et si elle se mettait à collectionner désormais les nuls ?