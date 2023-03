Camille Laus: "Davantage sur le 800 mètres"

Lors de cet hiver, Camille Laus a opté pour une préparation plus particulière que d’habitude en prestant plus sur le 800 mètres que sur le 400. Ce qui ne l’a pas empêchée de battre son record personnel en salle sur sa distance de prédilection. C’était il y a un mois, à Metz, avec un chrono abaissé à 52.38. Une amélioration de temps qui laissait entrevoir de très bonnes choses pour l’Euro indoor mais, à Istanbul, tout est allé trop vite pour la Tournaisienne qui, vendredi passé, a dû se contenter de la troisième place de sa série sans faire partie des repêchées au temps, son 53.10 étant insuffisant. "C’est évidemment dommage d’avoir été éliminée dès les séries mais c’est aussi normal et mérité lorsque l’on voit mon temps. Plus de 53 secondes, ce n’est tout simplement pas un chrono qui vaut une demi-finale d’un championnat. Le déroulement de ma course aurait pu être meilleur au regard de la forme que j’affiche depuis le début de cette saison en salle. J’ai bien essayé d’attaquer dans le final mais je n’ai pas réussi à passer l’Italienne, disait une Camille Laus qui ne paraissait néanmoins pas tracassée et avouait même que sa tête était quelque part ailleurs, le 400 mètres passant peut-être pour la première fois depuis bien longtemps au deuxième plan. Je voulais avancer mais, en fait, cet Euro turc constituait juste un bonus. Sur le 800, j’ai aussi battu mon record personnel (NDLR: 2.05.98 à l’IFAM Meeting à Gand) cet hiver et je veux me concentrer davantage sur cette distance. Par conséquent, mon programme d’été sera un peu différent que d’habitude. Ce qui ne veut pas dire que je ne pense plus au relais féminin du 4x400. Pas du tout ! Je veux toujours continuer à faire partie de cette équipe des Cheetahs . Dès lors, même si je passe complètement sur le 800, je continuerai à courir occasionnellement le 400 mètres pour garder le rythme."