Un superbe podium pour le GP Criquielion

Tandis que le peloton se rapprochait, à l’entame du dernier tour, des fuyards, un ralentissement permettait aux deux hommes de compter, à 25 bornes de l’arrivée, une minute d’avance. Cependant, il était écrit que l’épreuve se finirait par un sprint. Malgré plusieurs échappées, notamment du Flandrien Van Tricht puis du Tchèque de la Soudal Quick-Step Cerny, les grosses équipes restaient attentives.

Le dernier secteur pavé, situé à deux bornes de l’arrivée, n’y changera rien ! On pensait assister à un nouvel exploit de Menten, vainqueur mardi du Samyn, mais l’équipe DSM emmenait avec une aisance impressionnante l’Australien Welsford qui s’imposait facilement pour décrocher – déjà – son troisième succès de la saison. "Et c’est surtout ma première victoire dans une course d’un jour après avoir pu lever les bras aux ciels à deux reprises en Argentine, commentait le cycliste de 27 ans qui avait été médaillé sur piste aux JO de Rio et de Tokyo. Je ne peux que remercier mon équipe qui a fait un boulot formidable pour me protéger du vent pendant toute cette dure journée, mais surtout me placer idéalement pour produire mon effort dans la dernière petite montée."

Deuxième, Milan Menten faisait contre mauvaise fortune bon cœur en acceptant la domination de son adversaire: "L’équipe DSM n’était peut-être pas la plus forte mais elle a été la plus intelligente, plaçant son effort au bon moment. J’ai été ralenti par une chute à six bornes de la ligne, mais Victor Campenaerts a fait un boulot admirable pour me ramener en tête."

Alors que le podium est complété par Halvorsen, le champion du monde U23 en 2016, les organisateurs pouvaient également tirer un bilan très positif de leur journée. "Nous avons vu du monde, un superbe podium et aucun incident. Que demander de plus ? Cette nouvelle formule de l’épreuve est une réussite et sa date au calendrier, juste avant le GP Monseré, nous place idéalement pour attirer de belles équipes. La formule en circuit, plus simple à organiser au niveau des mesures de sécurité, semble également avoir été appréciée par tout le monde", se réjouissait un Laurent Haegeman qui, comme beaucoup d’observateurs, aurait toutefois aimé voir un coureur wallon jouer les premiers rôles sur les routes lessinoises.