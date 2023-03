Dans le calendrier qui va l’emmener jusqu’à la seconde partie de la saison, celle des play-off ou des play-down, c’est la première rencontre que Tournai ne pouvait pas perdre sous peine de voir ses dernières chances de rejoindre Mouscron, Malines, La Louvière et autre Courtrai dans le mini-championnat qui désignera le futur champion. Sixième, le CNT garde en effet une possibilité de déposséder Anvers du cinquième et dernier ticket valable pour les play-off. Pour cela, il devait, avant le déplacement à Ostende, refaire un retard de neuf points sur l’AZC. Il n’est plus que de six unités à la sortie du week-end, les troupes de Sam Gomez ayant dominé les Ostendais samedi soir grâce à une gestion de match très satisfaisante. Les Tournaisiens prenaient ainsi les devants de la partie dès la fin du premier thème grâce aux buts de Sandor Hirbek, Justin Kubat et d’Albert Minet. La deuxième période était moins productive en buts, seul Guillaume Kubat répondait à la rose plantée par Callebaut.

Qu’importe, le CNT était toujours devant à la mi-rencontre mais que d’un seul goal (3-4) ! Il appuyait sur l’accélérateur au moment idéal, Jules Keunebrock et Albert Minet faisant grimper le marquoir à 3-6. Sandor Hirbek concluait les trois quarts du duel à 4-7. Dès le début de l’ultime période, Jules Keunebrock accentuait l’avance (4-8). La pointe tournaisienne était alors l’homme de la fin de match en trouvant encore deux fois le chemin des filets pour un succès 7-10 qui permet à ses couleurs de s’en aller défier Anvers chez lui ce prochain samedi avec, là aussi, l’obligation de l’emporter, sous peine de devoir se satisfaire, à partir d’avril, des play-down. "Voilà une victoire importante chez les Côtiers ! On continue d’y croire, à cette cinquième place. Place à Anvers désormais", confirmait-on dan les rangs du CNT.