Péruwelz-Luingne en P1 (2-2): il ne fallait pas quitter le stade trop tôt

Avec l’esprit revanchard et l’avantage de la pelouse, Péruwelz part avec les faveurs du pronostic. Pourtant, Luingne met le nez à la fenêtre lorsque le coup-franc de Reheul décale Tambour qui frappe à côté. Cette première alerte n’est pas suivie d’effet. Le match s’enferme dans des duels improductifs, laissant le beau spectacle au vestiaire.

Un essai de Wattier réveillera l’assistance qui se rendort illico ! Et il faut attendre l’annonce de la pause pour voir Devos adresser un heading trop faible vers Lelièvre. Le zéro-zéro illustre à merveille la qualité des échanges de cette période initiale.

La partie démarre enfin dès la reprise. Une volée de Meziani est détournée par Ranieri vers Heddadji isolé au second poteau, ce dernier concluant de la tête. Péruwelz a les cartes en main mais c’est celle de Meziani dans son rectangle qui relance Luingne. Le penalty est converti par Reheul peu après l’heure de jeu. Péruwelz pousse mais Luingne se bat sur tous les ballons. Et lorsque ce ne sont pas les joueurs de champ, c’est Ranieri qui sauve ses couleurs. D’abord sur un envoi tendu de Wattier puis en mettant fin à un contre orchestré par Bah qui centre vers Heddadji qui perd son duel avec le portier visiteur. Après une tentative trop enlevée de Ruggeri, Tambour supplée son gardien devant la ligne sur la reprise de Berthe. Le soulagement local ne vient pas non plus d’une phase arrêtée: Delattre place sa tête à côté de l’objectif sur corner. Dupire n’arrive pas à battre Ranieri et, sur le contre, il faut un retour salvateur de Ruggeri pour empêcher Bulteel d’armer vers Lelièvre.

Les arrêts de jeu ont débuté quand un ballon traîne dans le rectangle luingnois et est mis à profit par Berthe pour offrir le succès aux locaux. Du moins, le croit-on ! Car sur la dernière action, Tambour arrache le ballon et centre vers Devos isolé qui égalise contre toute attente !

Corentin Lelièvre n’a rien eu à faire, hormis chercher deux fois le ballon dans ses filets. Rageant pour un gardien de but: "Quand on gagne 2-1 à la 93e minute, on ne peut plus prendre l’égalisation ! J’estime donc qu’on a perdu deux points. Cela fait deux fois d’affilée après Montignies la semaine dernière. La première période n’était pas digne d’une P1. Par la suite, on mérite sans doute un peu plus. De toute façon, quand on vise le top cinq, on ne peut pas perdre des plumes contre des formations de la colonne de droite. Certes, on reste invaincu mais on perd la possibilité de faire le trou avec des concurrents directs que nous allons rencontrer en cette fin de compétition."

Guillaume Devos ne cachait sa satisfaction. "Nous avons pris ce point au forceps et avec combativité. Quand nous avons encaissé le second but, on a pris un coup sur la tête. Mais nous ne voulions pas partir d’ici sans rien. C’est un point bonus avant de rencontrer nos concurrents directs que nous devrons battre pour prouver que nous méritons de rester en P1."