Les visiteurs dominent les premiers échanges en pressant très haut leurs adversaires. Peu à peu, Thumaide sort la tête de l’eau et s’offre de timides possibilités jusqu’au retour aux vestiaires. À la reprise, la tendance se confirme avec une équipe locale qui prend nettement le dessus. Il faudra finalement attendre les arrêts de jeu pour voir Maes, bien servi par Delbecq, offrir une victoire sur le fil à ses couleurs. Match agréable à suivre.

Barry-Carrières – Brunehaut 1-1

Au quart d’heure, un corner mal dégagé par la défense visiteuse permet à Garrain d’ouvrir le score. Peu avant le repos, Brunehaut hérite d’un penalty léger que transforme Walkiers. Brunehaut remonte sur le terrain avec de meilleures intentions mais fait preuve de maladresse devant le but. En toute fin de match, un penalty flagrant aurait pu être accordé aux visiteurs mais l’arbitre reste de marbre. Nul logique dans cette rencontre équilibrée.

Taintignies – Havinnes B 0-2

En première mi-temps, Havinnes B a montré plus d’envie et de hargne dans les duels. Au premier quart d’heure, les visiteurs provoquent un penalty converti par Doignon. Les joueurs locaux poussent ensuite pour revenir mais ne créent pas le danger. La seconde période reste à l’avantage de Taintignies qui fait preuve toutefois de maladresse devant les buts. C’est Havinnes qui se montre finalement le plus opportuniste sur un contre conclu par Stremez. Match sans et première défaite pour Taintignies.

Rongy B – Anvaing B 2-5

Un manque d’expérience et de précision dans la défense de Rongy a permis à Anvaing d’alimenter le marquoir sur un doublé de Coenen et un but de Bottequin. Les locaux réduisent la marque juste avant le repos sur un penalty converti par Guilbaut. À la reprise, le jeu s’équilibre. Rongy ne suit plus ensuite physiquement, ce qui donne l’opportunité à Semet et Clerfayt d’être à la conclusion de phases collectives. Rongy fixe le score sur un corner dévié dans les pieds de Lorthioir qui pousse le ballon au fond. Le score reflète la physionomie du match avec un Anvaing rapide en reconversion offensive et solide en défense.

Wodecq B – Risquons-Tout B 2-1

Wodecq décide de jouer avec un bloc défensif bas en laissant le Risquons-Tout faire le jeu. À la 7e, Choupaud tente sa chance sur un ballon rebondissant dans la défense centrale qu’il reprend de volée des 40 mètres en le plaçant hors de portée du gardien. À la 50e, les visiteurs reviennent au score sur un centre tendu venant de la droite repris au deuxième poteau par Dewitte. Wodecq accuse le coup et fait le gros dos, avant de se remettre à l’offensive. Après les essais de Sanchez-Diez et Reboud, Decroie offre le succès aux siens sur un exploit de Reboud. Dans l’ensemble, victoire méritée de Wodecq qui, malgré un bloc bas, a su se créer de belles opportunités.

Bléharies B – Béclers B 1-6

Bléharies s’est montré au-dessus du lot footballistiquement mais n’a pas su gérer ses moments forts. Des hors-jeu flagrants conclus par Delcambre et Degueldre permettent à Béclers de se mettre dans une position confortable. Les locaux font par la suite 1-2 sur un centre repris par Filmotte qui s’infiltre dans la défense et ajuste le gardien. En seconde mi-temps, Bléharies passe à trois devant pour tenter de revenir au score mais se fait contrer sur des actions conclues par Brackelaere, Degueldre (2) et Delcambre.