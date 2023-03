Large victoire de la part des joueurs locaux qui a toutefois mis du temps à se dessiner puisqu’au repos, le marquoir affichait seulement 1-0 avec le seul but signé de Lucq. Tout est devenu bien plus facile après la pause avec le récital offert par Delloye qui s’est chargé d’inscrire les cinq autres réalisations locales: chapeau !

Molenbaix B – Herseaux B 4-2

Le premier quart d’heure est à mettre à l’avantage des joueurs visiteurs qui touchent les montants à deux reprises. Secoué, Molenbaix B laisse passer l’orage et met à profit sa première sortie de défense pour ouvrir la marque par Bernard. À la demi-heure de jeu, Demaret et Martinage feront passer le score à 3-0. À la 44e minute, Mederbel relance l’intérêt du match. Même scénario en seconde mi-temps avec des visiteurs qui poussent avant d’encaisser un quatrième but des pieds de Lebel. Finalement, Herseaux atténuera la défaite par Salciccia dans une rencontre qui a été agréable à suivre entre deux bien belles équipes. Comme chaque dimanche, chacun s’étonne du classement d’Herseaux B.

Leuze-Lignette – Obigies B 2-4

Malgré un bon début de match, les locaux ne peuvent éviter l’ouverture du score qui tombe sur un penalty qui est transformé par De Coninck au quart d’heure de jeu. Dans la foulée, Petit double la mise. À la reprise, Cauvinet et Devaux font passer le marquoir à 1-3. Thayse, sur penalty, permet aux joueurs locaux d’y croire à vingt minutes du terme. Leuze est proche de l’égalisation mais, à deux minutes du coup de sifflet final, Cauvin anéantit leurs espoirs. Une belle résistance de la part des joueurs locaux qui voulaient se battre pour leur entraîneur Jonathan Delvaux qui a remis sa démission vendredi dernier. En ce qui concerne le nom du nouveau coach, on devrait en connaître davantage dans les jours qui suivent.

St Jean – Montkainoise B 4-0

Dans un bon jour, les locaux prennent rapidement l’avance par l’entremise de Tonitto. Ce dernier récidive à la demi-heure de jeu sur penalty. Après le repos, c’est cette fois-ci Kurunczi qui réalise un doublé permettant ainsi à son équipe de remporter une victoire au petit trot contre la deuxième formation de la Montkainoise.

Velaines B – Rumes LG 1-2

Au terme du premier quart d’heure, Jayer déflore la marque d’un envoi lointain légèrement dévié. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre puisque Henry remet les pendules à l’heure quelques minutes plus tard. À la 70e minute de jeu, le tir de Mezani heurte le piquet visiteur. Sur l’action qui suit, Rumes parvient à faire 1-2 par Lefebvre. Bonne résistance, dans ce match, des Velainois qui étaient déforcés pour l’occasion.

Brunehaut B – Templeuve B 1-5

Les Templeuvois assurent l’essentiel du travail en inscrivant trois buts durant la première demi-heure par Alavoine, Defromont et Bocquet. À cinq minutes du repos, Lapotre rapproche toutefois ses couleurs en inscrivant le 1-3. À la reprise, Templeuve ne tarde pas à plier le suspense par Defromont et Lebeuf. Les deux équipes resteront sur leurs positions durant la dernière demi-heure de leur rencontre.