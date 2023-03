Ghlin entame le mieux la rencontre et prend l’avantage suite à un corner. Après une occasion pour Latona et une latte pour Lambert, c’est Licata qui va égaliser peu avant la pause. De retour des vestiaires, c’est Messina qui se met dans la lumière en réussissant un doublé qui porte dès lors la marque à 1-3. Après un nouveau rapproché de Ghlin, c’est encore Messina qui s’en ira fixer les chiffres à 2-4. Une victoire méritée des Rouges de l’AS et qui aurait dû être bien plus large en fonction des occasions de fin de partie.

Meslin GM – Tertre-Haut. B 4-0

Une victoire qui peut paraître simple à la lecture des chiffres mais qui a quand même eu du mal à se dessiner pour les locaux. Il faut d’ailleurs un très bon Jonckers entre les perches afin d’éviter que Tertre se porte aux commandes et ce par le biais de deux interventions déterminantes. À la 25e, c’est Delitte qui sonne la charge et part en contre avant de servir Duhoux qui déflore la marque. Les espaces vont s’ouvrir après la pause et Boisdenghien va s’y engouffrer pour doubler les chiffres à la 50e. Delneste est l’auteur du 3-0 et c’est Delitte qui ponctue la marque à la 70e. La victoire aurait pu être plus large encore si on tient compte des nombreuses occasions de but qui vont alors encore échoir aux locaux. Malbrecq va ainsi se présenter deux fois face au dernier rempart visiteur, sans parvenir à tromper sa vigilance.

Belœil B – Vaudignies 0-4

Les visiteurs prennent l’avance au quart d’heure avec un corner de Minon propulsé de la tête dans le but par Gossuin. Bertolutti croira alors un instant avoir doublé la marque, son goal lui sera toutefois refusé. C’est De Waele qui réussira le 0-2 en s’échappant seul sur le flanc et en terminant son action victorieusement. Après la pause, Cuignez profite d’un ballon mal dégagé pour faire 0-3. Gauthier, le portier vaudignien, doit alors effectuer quelques beaux arrêts pour éviter le retour de Belœil B. À la 86e, une frappe qui file en pleine lucarne de Legrand viendra clore la marque.

Chièvres – Harchies-Bernissart 0-1

Le premier quart d’heure de la rencontre est à l’avantage de Harchies qui se crée une très belle occasion mais qui voit Moulin intervenir fort à propos pour garder ses filets inviolés. De l’autre côté, Rousseau doit également se chauffer les gants sur un essai de Masson. C’est toutefois 0-0 à la pause. En début de seconde période, Joye se présente seul face à Rousseau, ce dernier déviant le cuir sur la latte avant de sortir en corner qui ne donnera rien. C’est sur un contre rondement mené que Marchi va inscrire la seule rose de la rencontre et elle est en faveur des visiteurs. Les Aviateurs vont se porter résolument à l’attaque en fin de rencontre et vont se voir refuser par l’arbitre deux coups de réparation qui leur semblaient pourtant évidents. Le referee ne bronchera pas, le score restera par conséquent en l’état.