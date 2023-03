Dès la 5e, Chelbi part seul en contre et déflore la marque en faveur des visiteurs. À la 21e, Lorand double les chiffres. Alors que Carels doit se montrer vigilant face à Flamant, Neukermans parvient à diminuer l’écart peu avant la pause. Chelbi fait 1-3 à la 64e. Flamant et Neukermans se heurteront à Carels en verve, tandis que Visée touche la latte. Lorand fera 1-4 à la 88e.

FC Tournai B – Etoilés Ere B 4-1

Tournai aligne une jeune équipe et c’est d’ailleurs un U19 qui va entamer la marque à la 25e, Gras en l’occurrence et dont c’était la première apparition avec la P3. Duprez fait 2-0 à la 50e et c’est un autre U19, Laoudi, qui fait 3-0 à la 62e. Dangremont diminue l’écart à la 85e en mettant sa tête sur un coup franc. Le dernier but sera l’œuvre de Decaprentrie.

Béclers – Thumaide 4-3

Après des débuts équilibrés et quelques possibilités en faveur des locaux, Taquet est fauché dans la surface de réparation. Mestdagh transformera la sanction (0-1). À la 37e, une combinaison entre Altruy et Taquet permet à Mestdagh de doubler les chiffres. Peu après le retour des vestiaires, un coup franc de Degouys est dévié par Corselis vers K. Chotin qui fait 1-2. À la 50e, une longue rentrée en touche de Saucez arrive chez K. Crottin qui égalise. À la 67e, une perte de balle en défense est exploitée par Taquet qui remet les visiteurs aux commandes. À la 73e, K. Chotin intercepte la balle qui traîne en défense et égalise. Alors que Thumaide est réduit à 9 suite à deux exclusions, un ultime corner de Cozic permet à Thonnard de faire 4-3.

Hérinnes – Bléharies 1-6

Dès la minute initiale, Charlier transforme en but un coup franc de Marghem. Ponteville fait 0-2 de la tête à la 11e. À la 20e, Messiaen fait 1-2 d’un superbe envoi. Marghem inscrit le 1-3 à la 30e et Bouttiaux s’offre le 1-4 à la 39e. À la reprise, c’est sur deux actions identiques que seront inscrites les deux dernières roses. Renard est à la passe, tandis que Marghem se trouve à la finition.

Pays Vert B – Rongy 7-0

Après un but annulé et inscrit par Vanderzwalmen, Vandenborre ouvre la marque à la 9e. Paternotte doublera le score à la 33e. À la 43e, Dubois reprend de volée un coup franc aux 30 mètres et c’est 3-0. Paternotte servira Mundine pour le 4-0 à la 69e. On inverse les rôles avec le service de Mundine pour Paternotte pour le 5-0 à la 76e. À la 83e, Mundine isole Vanderzwalmen et c’est 6-0. Le dernier but sera l’œuvre de Paternotte à la 88e.

Escanaffles – Sq. Mouscron 1-1

Dès la 10e, les locaux se retrouvent à 10, leur dernier rempart étant exclu suite à une faute commise en dehors de sa surface. C’est Wallez, joueur de champ, qui va le suppléer entre les perches. À la 20e, un coup franc de Lesaffre est repris de la tête par Hani et c’est 0-1. Les visiteurs dominent la suite de la période sans créer le danger. À la reprise, Wallez arrête un coup de réparation accordé aux visiteurs. Un Wallez qui va s’interposer avec brio sur les occasions visiteuses. À la 92e, Thulier profite d’un penalty accordé pour une faute de main afin d’égaliser.

Havinnes – Esplechin 1-2

Les locaux entament mieux les débats et vont se porter aux commandes avec une frappe monstrueuse de Bray qui va se loger dans la lucarne. On joue alors depuis un bon quart d’heure. Tout à leur joie, les joueurs de Havinnes vont manquer de concentration et une faute sera commise sur Bausier dans la zone synonyme de coup de réparation. C’est Hendoux qui s’y colle et égalise. Un ballon est ensuite inutilement dévié en corner par les locaux et sur le coup de coin qui suit c’est un défenseur qui va tromper son propre gardien de but. Esplechin n’en demandait par tant et prend ainsi les devants à la 27e. La seconde période s’assimilera à de la gestion de la part d’un leader qui voit le titre se rapprocher de plus en plus et ce en fonction de la nouvelle défaite de son dauphin.

Luingne B – Péruwelz B 3-1

Luingne se montre conquérant dans son fief et se place aux commandes de la rencontre par Delabie à la 22e. Il faut alors se porter en seconde période pour voir Destoop doubler les chiffres d’un superbe envoi aux 25 mètres. Péruwelz, bien que réduit à 10 suite à une exclusion, revient à 2-1 par Cara. Un coup franc d’A. Lefebvre arrive alors chez R. Lefebvre qui fait 3-1. Péruwelz va pousser tant et plus, Luingne tenant bon et s’adjugeant les trois unités. Une belle victoire face à un des ténors de la série et qui est accueillie avec une énorme satisfaction.