Les visiteurs sont pris à la gorge dès le début de match. Après dix minutes, les échanges s’équilibrent et Moen fait jeu égal. À la 41e, un relâchement coupable amène le 1-0 sur un long ballon. Les Jaunes modifient leur organisation pour le second acte, sans succès. Bekaert double le score à la 55e après une succession d’erreurs visiteuses. Dos Santos, par deux fois, et Garrevoet ont des balles de but, mais il faut attendre la 66e pour que Moen fasse 2-1. Malgré la pression accrue, les visiteurs ne parviennent pas à égaliser. "Un nul aurait été plus logique, racontait Grégory Vandebulcke. Surtout quand on voit la qualité de notre première mi-temps. Malheureusement, le changement effectué à la pause n’a pas eu l’effet escompté, je nourris quelques regrets."

Dottignies – Vlamertinge 4-3

Ayant à cœur de se racheter de leur dernière défaite, les locaux débutent le match tambour battant. Malgré de belles occasions, les Dottigniens rejoignent les vestiaires sur le score de 0-0. Heureusement pour eux, Delhuvenne et Bouzid font 2-0 rapidement, pensant plier le match. Mais Goetgheluck fait 2-1 moins de 120 secondes plus tard. À la 70e, Maleon fait le break, avant que Jacob ne plante un doublé en huit minutes ! C’est finalement Slowik qui délivre Dottignies en convertissant un coup-franc dans les dernières minutes. "Vu les résultats réalisés par Zonnebeke et Zwevegem, la victoire est capitale, déclarait Pascal De Vreese. Je ne m’explique pas le scénario fou de la partie, mais cela prouve qu’en P2A, tout le monde peut battre tout le monde !"

Kruiseke – Jespo Comines 1-2

"Il s’agissait de notre pire prestation !" Voilà comment le T1 des visiteurs résumait la rencontre… Rencontre qui, malgré le manque de rythme, avait bien débuté pour la Jespo, qui ouvrait le score via D’Angelo à la 25e. Après l’heure de jeu, Laflere remet les compteurs à zéro sur une phase litigieuse (hors-jeu ?) et il faut ensuite attendre les cinq dernières minutes pour que Zagula donne la victoire à Comines. "Triste prestation ! On n’a rien proposé , et on s’est mis au niveau de l’adversaire, comme s’est trop souvent le cas. Au final, je ne retiens que la victoire, qui permet de s’isoler à la deuxième place."

Ploegsteert – Ichtegem 2-2

Face à un concurrent direct pour le tour final, les locaux n’ont pas été récompensés de leurs efforts. Menés au score deux fois, les Oranges ont cravaché pour obtenir le nul, grâce à deux phases arrêtées. Le point aurait pu leur filer entre les doigts si Ichtegem n’avait pas manqué un péno alors que le score était de 2-2. "Je suis fier de la prestation de mes joueurs, déclarait Vermeire. L’engagement y était, tout comme le jeu. Le manque de finition aura malheureusement fait la différence."

Bielen – Houthem 5-2

Les visiteurs sont cueillis à froid par Debeuf dès la 7e minute. Colnot rétablit la parité vingt minutes plus tard, mais le même Debeuf fait 2-1 dans la foulée. Combatifs, les hommes de Magry égalisent une nouvelle fois peu avant la pause. Toutefois, malheureusement pour eux, les joueurs locaux profitent pleinement de trois erreurs individuelles pour planter trois roses en dix minutes. "Nous avons fait plus que jeu égal avec Bielen, cette défaite est donc rageante, pestait dès lors le T1 d’Houthem. Nous offrons trois buts lors de la seconde période, ce qui nous coupera les jambes. Il faut continuer à travailler, prendre un maximum de points contre les équipes du bas de tableau que nous allons rencontrer bientôt."