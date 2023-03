"L’objectif était d’arracher les 3 points, c’est fait au terme d’un match tendu dans lequel on aurait préféré ne pas voir certaines choses. On a joué avec nos valeurs – un gros cœur – le succès nous redonne de l’espoir pour la fin de saison." Fabrice Leleu pouvait pousser un ouf de soulagement parce que les choses avaient mal commencé avec une intervention de Mexence sur Sakanoko dans le rectangle, Carvalho transformant le penalty à la 21e. Dix petites minutes de gamberge à peine pour Kain qui égalise sur une tête de Mention après un centre de Chamart. Mais le joueur local voit rouge une minute plus tard pour une intervention sur Deconinck. Pacco et Sory les gardiens se mettent en évidence pour empêcher Gillot et Carvalho de faire mouche. L’arbitre exclut directement Sakanoko pour insulte à la 57e. "Le moins que l’on puisse dire est que le ref a rendu les choses compliquées pour les deux équipes", convenait Nelson Carvalho. Carette trouve l’équerre avant que Pacco ne fauche Tomme, Chamart ne se privant pas d’offrir la victoire à ses couleurs sur le second penalty de la journée. Camara est lui aussi renvoyé aux vestiaires pour un rouge – le seul logique – après une faute sur Tomme. Sory détourne une tête d’Aland Motte et Mexence sauve dans les arrêts de jeu un envoi de Njoya: "La défaite n’est pas logique car on a tout fait pour remporter la partie mais on a trop loupé en offrant les deux buts à l’adversaire qui en voulait plus que nous", concluait Nelson Carvalho.

Templeuve – Estaimbourg 0-1

"C’était un match assez fermé avec peu d’occasions, les deux gardiens n’ont rien eu à faire. Le genre de match où l’on se dit que la première équipe qui marque l’emportera", raconte Jean-Do Vessié. Ce fameux but décisif tombera peu après la 70e. Les Templeuvois ne dégagent pas un ballon devant leur rectangle et Dubrulle décoche une frappe après une déviation subtile de Clément dans le rectangle. "Avec un noyau déforcé, on s’est défendu bec et ongles pour accrocher un résultat contre Estaimbourg. Je n’ai rien à reprocher quant à l’investissement de mes joueurs. Dommage cependant que l’on encaisse sur une perte de balle suite à un dribble inutile." Après le but, le duel devient plus engagé. Les Verts loupent l’opportunité de tuer le match en fin de partie. La frappe de Dubus, bien décalé, est détournée par Van Cauter.

Étoilés Ere – Wiers 1-1

"Il fallait s’y attendre, on a fait face à un bloc bas qui voulait repartir en contre", avance Julien Collie. La première mi-temps est stérile des deux côtés. "On a eu la mainmise sur le jeu. Mais on ne réussissait pas à trouver la faille et nos adversaires étaient à chaque fois présents pour assurer la couverture." Le coach local effectue un changement à la mi-temps pour apporter de la profondeur. À la 90e, Remson centre pour Fidalgo qui fait 1-0. Juste avant le coup de sifflet final, Wiers égalise sur une longue rentrée en touche qui trouve Abidellah, dont le tir finit dans la lucarne. "On n’est pas récompensé de notre beau foot. Dommage qu’il y ait eu un manque d’attention sur la remise en touche, qu’on offre d’ailleurs sur une perte de balle."

Obigies – Biévène 4-0

Dans un match fair-play et bien arbitré, Obigies débute de façon sérieuse et appliquée. Pottiez prolonge un centre au deuxième poteau pour le 1-0. Vers la 55e, Spreux part dans le dos de la défense: 2-0. Deux minutes plus tard, le même joueur pour la même action donne une avance de trois buts. Le 4-0 sera inscrit par une tête de Colin. "Une victoire facile ? Peut-être qu’on l’a rendue facile. Mais il fallait jouer sérieux face à une équipe qui joue le maintien", dit Fabien Delbeeke. Avec une équipe remaniée au vu des quelques absents, Obigies n’a pas tremblé face à Biévène qui n’a pas su se révolter après le coup sur la tête reçu au moment du 1-0.

Anvaing – Enghien 0-1

"Un match serré où il n’y a pas eu 50 occasions, entre deux équipes qui se valent. Enghien faisant bloc derrière et repartant en contre. Anvaing tentant de développer son jeu", dit Fred Rousseau. Dès la 4e, le tir de Staessens, alerté en profondeur, provoque un corner. Sur celui-ci, une tête termine juste au-dessus. Un peu plus tard, une frappe de Deotto est repoussée. À la 22e, Dendauw centre pour A. Descamps, dont les deux frappes d’affilée sont contrées par un défenseur. À la 38e, Delvingt sort une claquette sur un coup-franc direct de Bruyneel. En deuxième mi-temps, les visiteurs se montrent dangereux sur phases arrêtées. Ça se traduit à la 66e par l’unique but venu des pieds de Staessens, qui, depuis le second poteau, score après une déviation de la tête d’un équipier sur coup-franc. Anvaing met tout devant et se crée plusieurs opportunités. Si un but de Delbecq annulé pour hors-jeu et une frappe sur Bruyneel répondent aux deux tirs de peu non cadrés de Madou, c’est bien Delvingt qui s’illustre sur des arrêts réflexes. Le premier sur un coup-franc lointain et dévié, le second sur un tir de Timmerman.

Herseaux – Pays Blanc 4-1

Herseaux démarre mal le match sur une erreur technique. Le Pays Blanc part au but et Bausier surprend directement les locaux en ouvrant la marque. "Mais on est resté équilibré dans notre jeu et on a repris la possession", détaille Julien Deconinck. Herseaux égalise d’ailleurs rapidement sur un service de Moulay pour Debailleul. Après la pause, les locaux effectuent deux changements. "Ça a tout changé. Il y a eu une domination totale de notre part, il n’y avait plus qu’une équipe sur la pelouse. On a beaucoup raté, le score aurait pu être plus sévère. Mais on avance, c’est positif". Debailleul, Leva et Mezzina se chargeant de fixer le score.

Isières – Hensies 2-3

"Un match qui a été dans tous les sens", introduit Johan Devos. À la 10e, les Isièrois laissent jouer et n’attaquent pas le porteur du cuir. Miceli en profite pour lobber le gardien des 30 m. Un quart d’heure plus tard, Van Nieuwenhuyze est sanctionné d’une rouge pour une sortie sur l’attaquant adverse. Sans gardien remplaçant, c’est Paelinck qui s’empare des gants. Isières aurait pu égaliser à la 35e mais leur tentative échoue au-dessus. "La pire première période de la saison. Malgré ça, j’ai dit à mes joueurs qu’il y avait de la place pour revenir." Juste après la reprise, Yakassongo égalise sur penalty. Les locaux se procurent plusieurs occasions mais Hensies repasse devant sur un coup-franc, via un doublé de Miceli. Sur un autre coup-franc, botté par Yakassongo, Moreau reprend le ballon pour égaliser à nouveau. Finalement, c’est Aneddam qui signera le 2-3. "D’après mon défenseur, leur troisième goal aurait dû être annulé pour hors-jeu. Cela fait deux semaines qu’on est pénalisé par l’arbitrage. Toutes les actions litigieuses ont été sanctionnées d’un jaune contre mes joueurs, alors qu’on était correct face à une équipe qui n’arrêtait pas de protester. On a été réduit à neuf en fin de match. Ces cartes vont laisser des traces pour la suite".

Néchin – REAL B 3-1

À la mi-temps, c’était bien la REAL B qui était aux commandes, grâce au but inscrit par Görtz. "On s’est cru trop beaux, on s’est pris pour des stars. J’ai remis les pendules à l’heure à la mi-temps. Ça a porté ses fruits car on a vu autre chose", explique Giovanni Huin. Lecoustre, Delval puis Carlier traduisent ce changement d’état d’esprit au marquoir. "À la fin du match, le score est logique. Mais si on joue au même niveau qu’à la première mi-temps pour le sprint final, on n’ira pas au bout".