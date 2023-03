Meslin B cartonne en 4C, Enghien B repart en 4E

Lens B – Meslin GM B 1-8

Meslin démarre avec l’envie de faire un bon résultat. À la 7e, Avenne ouvre le score sur un tir des 16 mètres. Après la demi-heure, Vandenborre conforte les siens, réalisant un doublé sur de belles combinaisons collectives. Après la pause, les changements sont payants à Meslin avec un triplé de Patteau et une conclusion de Lunetta. À noter que Meijnaert ajoute aussi un but à son compteur en reprenant de la tête une première tentative repoussée par la défense de Lens. Les locaux sauvent l’honneur à la 82e sur une phase construite et reprise au point de penalty par Cammarata. Avec cette victoire, le neuf sur neuf est accompli pour Meslin.

Pommerœul B – Ghlin 1-1

Pommerœul a les premières occasions mais manquera de puissance pour les mettre au fond. Le gardien de Ghlin laisse passer, à la 22e, un corner tiré par Faiella. Pommerœul galvaude plusieurs opportunités de faire 2-0. À la 60e, le match s’envenime, l’arbitre sort une carte rouge de part et d’autre et arrête les frais quelques minutes, le temps de se calmer. Ghlin reprend avec plus d’envie et va finalement chercher le point.

Écaussinnes B – Flobecq 0-0

En P4E, après sa victoire du week-end dernier face au leader, Flobecq n’a pu renouveler son exploit, même avec des changements plus offensifs à la 60e, face à une équipe d’Écaussinnes qui est resté bien organisée.

Ronquières – Isières B 0-4

Dans cette rencontre à sens unique, on assiste à une bataille de l’entrejeu durant le premier quart d’heure qui se termine sur un changement d’aile repris par Vanderroost en volée. Isières pose le jeu et doublera la mise avant la pause sur une phase conclue par Lancelle. Les visiteurs enfonceront le clou avec un lob de Terache et un exploit de Famelart.

Maurage B – Wodecq 5-3

La rencontre s’est jouée sous le signe du partage jusqu’au dernier quart d’heure avec trois buts de part et d’autre. Maurage a pris le dessus et a su faire la différence en accentuant la marque à deux reprises. Les buts pour Wodecq ont été concrétisés par Cunjamalay (2) et Vandenbussche.

Enghien B – Soignies B 4-1

Termolle et Borremans donnent le ton à la rencontre en inscrivant rapidement les deux premiers buts des Enghiennois. À la demi-heure, Soignies réduit l’écart par Gorsele sur penalty. À la sortie de l’heure de jeu, Coudoux et Termolle rassurent leurs couleurs en pliant définitivement le match. Enghien a repris sa marche en avant vers un titre qui n’est plus qu’à quatre victoires.