Maffle garde les yeux rivés sur le Top 4

Les absences de Julien Sluys et Antoine Meunier n’empêchaient pas les Mafflous de démarrer la rencontre sur les chapeaux de roue. Bien aidés par la panne de réveil des Namurois, les pensionnaires du hall Marcel Denis faisaient ainsi un malheur sous l’anneau. Les consignes de Pat Verdun étant appliquées de manière scolaire, le collectif local faisait tourner en bourrique la défense des Sharks.

Après avoir creusé le trou rapidement, les Mafflois baissaient le rythme. Cela ne les empêchait pas de regagner les vestiaires avec une avance de six points (36-30). Profondeville commençait le troisième quart-temps revigoré. Après avoir égalisé à 39-39, les visiteurs concédaient cependant une deuxième rafale de points qui venait, notamment, des mains de Zoran Laloy. Les Éléphants faisaient preuve de toute leur expérience en déposant leur emprise tactique sur la rencontre. Les automatismes du groupe de Pat Verdun ne demandaient qu’à prouver une nouvelle fois leur efficacité afin de donner au score son allure définitive (71-59). Et le charismatique coach local savait reconnaître le mérite de son équipe dans cette victoire. "Je suis satisfait de leur travail. Ils ont gardé leur calme et tout le monde a su apporter sa pierre à l’édifice face à une bonne équipe. Le premier quart est bon même si nous voulons parfois trop bien faire offensivement. Nous ne réussissions pas nos shoots à distance et il fallait donc adapter notre jeu. En deuxième mi-temps, on a réussi à faire tourner la balle et on gagne grâce à notre bonne défense. On continuera à jouer pour accrocher le Top 4 et les play-off mais si nous ne les avons pas, nous devrons tout donner pour pouvoir se féliciter."

Il n’empêche que cette belle perspective trotte dans toutes les têtes maffloises, y compris celle de Florent Boudry. "On a remporté une victoire très importante en vue des play-off et pour prendre notre revanche sur le match aller. Nous étions concentrés dès le début de match. Nous avons été solides collectivement aujourd’hui. Les automatismes acquis au fil des années passées ensemble payent dans ce genre de match. Le top 4 n’est pas notre objectif premier mais on jouera tous nos matchs pour les gagner."

Pour atteindre la quatrième place, il faut dépasser le RBB Gembloux, adversaire coriace que les Mafflous rencontreront le 22 avril prochain. Il faudra veiller à ne pas perdre de plumes avant ce duel.