L’Estu vainc Gand: troisième épisode !

Victoire de neuf buts à Kraainem il y a huit jours, succès de cinq goals à Gand ce dernier samedi, le début des play-down est parfaite pour l’Estudiantes qui avait annoncé la couleur: "On veut finir en tête de ce mini-championnat !" Aux tiers de cette deuxième phase de la saison, tout est bien parti pour que ce soit le cas puisque l’équipe dispose de deux longueurs d’avance sur Kraainem et trois sur Gand, alors que Merksem, dernier et donc actuel descendant en N2, est pointé à cinq points. Ce qui signifie qu’en cas de troisième victoire dans quinze jours à la maison face à l’Olse, l’Estu s’assurera déjà de son maintien en première nationale.

Pour en arriver à une situation si confortable, les hommes de Romain Poix ont maîtrisé leur sujet ce week-end à Gand qui, décidément, n’y arrive pas du tout contre nos régionaux. Déjà battus à deux reprises lors de la phase classique, les Gantois ont donc encore cédé même si, jamais, ils n’ont laissé les Tournaisiens filer tout tranquillement vers la victoire. S’ils ont été perpétuellement devant au score, les équipiers de Nazim Maamir, de nouveau meilleur buteur de son équipe avec onze réalisations, n’ont jamais réussi à creuser un écart suffisamment grand que pour se dire que le match était gagné. À la pause, c’est de cinq buts (14-19) que l’Estudiantes menait la danse mais après le repos, Gand revenait régulièrement le titiller: 19-20 à la 35e, 23-24 à la 43e et 27-29 à la 54e ! Mais à chaque fois que Don Bosco faisait mine de venir passer devant, Tournai se faisait un vrai plaisir de compter sur ses hommes forts du moment, dont Tom Bonnet et Marc Mwamba, auteurs respectivement de sept et de six buts, pour relancer la mécanique et filer vers une victoire des plus méritées.